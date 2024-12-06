Побивший и отпинавший ребенка в Уфе мужчина попал на видео

Фото: istockphoto/Dzurag
Мужчина, отпинавший и побивший ребенка за плохое поведение, попал на видео с камер, опубликованное Telegram-каналом «112». Инцидент произошел в башкирской Уфе.
На кадрах видно, что человек пнул малыша, севшего на ограждение, а затем нанес еще несколько ударов. Все происходило на виду у второго ребенка, который стоял чуть дальше.
После произошедшего мужчина сначала немного отошел со вторым ребенком, но снова вернулся, ударив еще несколько раз. Сейчас во всем разбираются полицейские, проводится проверка. Предполагается, что на кадрах — папа детей.
Перед этим стало известно, что директор турклуба снял детскую порнографию и распространил ее.
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После произошедшего мужчина сначала немного отошел со вторым ребенком, но снова вернулся, ударив еще несколько раз. Сейчас во всем разбираются полицейские, проводится проверка. Предполагается, что на кадрах — папа детей.
Перед этим стало известно, что директор турклуба снял детскую порнографию и распространил ее.
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Никита Кротов