В Вашингтоне у Говардского университета произошла стрельба
Пять человек получили ранения в результате стрельбы возле кампуса Говардского университета в Вашингтоне. Об этом информирует телеканал CBS со ссылкой на полицию.
Уточняется, что пострадали четверо взрослых мужчин и один подросток, их госпитализировали. Полиция задержала двух подозреваемых в стрельбе, сейчас они находятся под стражей.
Согласно данным телеканала, пострадавшие отмечали возвращение в университет спустя время после выпуска. Иные подробности в настоящее время не приводятся.
Ранее сообщалось, что неизвестный открыл огонь в университете Эмори в США, погиб полицейский. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
