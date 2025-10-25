В Вашингтоне у Говардского университета произошла стрельба

25 октября 2025, 08:47

CBS: пять человек ранены при стрельбе возле Говардского университета в США

Фото: iStock/TheaDesign

Пять человек получили ранения в результате стрельбы возле кампуса Говардского университета в Вашингтоне. Об этом информирует телеканал CBS со ссылкой на полицию.