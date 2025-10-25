Достижения.рф

В Вашингтоне у Говардского университета произошла стрельба

CBS: пять человек ранены при стрельбе возле Говардского университета в США
Фото: iStock/TheaDesign

Пять человек получили ранения в результате стрельбы возле кампуса Говардского университета в Вашингтоне. Об этом информирует телеканал CBS со ссылкой на полицию.



Уточняется, что пострадали четверо взрослых мужчин и один подросток, их госпитализировали. Полиция задержала двух подозреваемых в стрельбе, сейчас они находятся под стражей.

Согласно данным телеканала, пострадавшие отмечали возвращение в университет спустя время после выпуска. Иные подробности в настоящее время не приводятся.

Ранее сообщалось, что неизвестный открыл огонь в университете Эмори в США, погиб полицейский. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0