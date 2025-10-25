В Сочи ввели режим локальной ЧС после взрыва газа в доме

25 октября 2025, 08:24

Мэр Сочи Прошунин ввел режим локальной ЧС после взрыва газа в МКД

Фото: iStock/Roman Novitskii

Режим локальной ЧС введен на месте взрыва газа и последующего пожара в многоквартирном доме в Сочи. Об этом в своем блоге сообщил мэр города Андрей Прошунин.