В Сочи ввели режим локальной ЧС после взрыва газа в доме
Мэр Сочи Прошунин ввел режим локальной ЧС после взрыва газа в МКД
Режим локальной ЧС введен на месте взрыва газа и последующего пожара в многоквартирном доме в Сочи. Об этом в своем блоге сообщил мэр города Андрей Прошунин.
По его словам, в доме, пострадавшем от взрыва газа и пожара, сейчас завершаются поквартирные обходы.
Ранее ГУ МЧС по региону сообщило, что в результате взрыва газа в многоквартирном доме в Сочи один человек погиб и ещё один получил травмы. Эвакуировали 70 жильцов. Позднее оперштаб уточнил информацию о трёх пострадавших. Пожар оперативно ликвидирован.
