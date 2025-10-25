В Воронеже из-за падения дорожного знака погиб 14-летний подросток
Дорожный знак упал на 14-летнего подростка на Ленинградской улице в Воронеже после столкновения двух машин. Об этом проинформировали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.
По предварительным данным, ДТП случилось 24 октября около 17:00 мск. Житель областного центра 1973 года рождения, управлявший Renault Captur, столкнулся с автомобилем «Нива», за рулём которого находился житель Новоусманского района региона 1988 года рождения. В результате «Нива» врезалась в стойку дорожных знаков.
Из-за этого инцидента один из дорожных знаков упал на мальчика, который в тот момент находился рядом. От полученных травм несовершеннолетний скончался на месте происшествия.
