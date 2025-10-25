В Воронеже из-за падения дорожного знака погиб 14-летний подросток

25 октября 2025, 07:33

Фото: iStock/maxim4e4ek

Дорожный знак упал на 14-летнего подростка на Ленинградской улице в Воронеже после столкновения двух машин. Об этом проинформировали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.