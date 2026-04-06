Житель Сингапура вернулся из поездки и обнаружил незнакомку в своей постели
После возвращения в Сингапур из поездки в Китай мужчина обнаружил в собственной постели обнаженную женщину, которую видел впервые в своей жизни. Об этом сообщает Mothership.
В феврале он вместе с супругой уехал на родину, чтобы встретить Новый год по лунному календарю в кругу родственников. Мужчина вернулся в Сингапур 2 марта и, зайдя в свою комнату, с удивлением обнаружил в кровати женщину с обнаженной грудью.
Незваная гостья испугалась и попросила его выйти из комнаты, быстро оделась и поспешно покинула помещение. В тот момент потерпевший переживал только о своем браке.
«Слава богу, жена не вернулась со мной, иначе у меня были бы серьезные проблемы», — прокомментировал ситуацию он.После случившегося мужчина сразу связался с арендодателем, чтобы прояснить ситуацию. Владелец жилья объяснил, что в комнате отдыхала подруга домработницы. По его словам, обнаженная незнакомка работала массажисткой и не успела на последний поезд до дома, поэтому женщина разместила ее в свободном номере.