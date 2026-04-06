Житель Сингапура вернулся из поездки и обнаружил незнакомку в своей постели

06 апреля 2026, 06:58

После возвращения в Сингапур из поездки в Китай мужчина обнаружил в собственной постели обнаженную женщину, которую видел впервые в своей жизни. Об этом сообщает Mothership.





В феврале он вместе с супругой уехал на родину, чтобы встретить Новый год по лунному календарю в кругу родственников. Мужчина вернулся в Сингапур 2 марта и, зайдя в свою комнату, с удивлением обнаружил в кровати женщину с обнаженной грудью.



Незваная гостья испугалась и попросила его выйти из комнаты, быстро оделась и поспешно покинула помещение. В тот момент потерпевший переживал только о своем браке.



«Слава богу, жена не вернулась со мной, иначе у меня были бы серьезные проблемы», — прокомментировал ситуацию он.