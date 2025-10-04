Спасатели дошли до двух туристов, застрявших на Вилючинском вулкане
Спасатели добрались до двух альпинистов, которые застряли на Вилючинском вулкане. Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев на своей странице в соцсети.
По его словам, сейчас специалисты готовятся к эвакуации пострадавших. Параллельно продолжаются поиски третьего туриста, так же получившего травмы во время похода.
Напомним, сегодня утром несколько человек сорвались при восхождении на вершину на Камчатке. Трое из них сломали руки после падения. Спуститься сами альпинисты не смогли, но им удалось связаться со спасателями и запросить помощь.
Вскоре на место вылетел вертолет, экипаж которого высадился на высоте около 1500 метров. Всего к операции привлечены не менее 30 человек.
