Спасатели дошли до двух туристов, застрявших на Вилючинском вулкане

04 октября 2025, 14:48

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Спасатели добрались до двух альпинистов, которые застряли на Вилючинском вулкане. Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев на своей странице в соцсети.