Жителей Калифорнии напугала серия землетрясений
На юге Калифорнии за сутки зафиксировали свыше 60 незначительных землетрясений. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на сведения сейсмологов.
Как отмечает издание, большая часть подземных толчков имела магнитуду менее 2,0. Основная зона сейсмической активности пришлась на окрестности Лос‑Анджелеса.
По информации телеканала KTLA, утром в субботу по местному времени землетрясение магнитудой 3,4 ощущалось на острове Санта‑Каталина. То же самое магнитуды, по данным New York Post, произошло в районе залива Сан‑Франциско в ночь на субботу.
Ранее подземные толчки ощутили жители юго-западной Германии. Их магнитуда составила 3,3 до 3,4.
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