Вспышку опасной инфекции зафиксировали в США
В Калифорнии из-за вспышки сальмонеллёза граждан призвали не употреблять в пищу, а предприятия — не реализовывать яйца марки Happy Hens. Предупреждение разослал местный департамент здравоохранения.
В настоящий момент подтверждено 23 случая заражения. Производитель во вторник добровольно изъял из оборота ряд партий продукции. Ранее эти яйца поставлялись в заведения общепита, супермаркеты и на фермерские рынки в Южной Калифорнии и на Центральном побережье.
В ведомстве сообщили, что совместно с местными службами здравоохранения принимают меры, чтобы не допустить попадания отозванных товаров в продажу. Из 23 пострадавших семерых людей госпитализировали. Поскольку вспышка ещё не ликвидирована, число заболевших может увеличиться.
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