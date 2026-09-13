Вспышку опасной инфекции зафиксировали в США

13 сентября 2026, 03:09

Вспышку сальмонеллёза зафиксировали в Калифорнии

Фото: iStock/MattGush

В Калифорнии из-за вспышки сальмонеллёза граждан призвали не употреблять в пищу, а предприятия — не реализовывать яйца марки Happy Hens. Предупреждение разослал местный департамент здравоохранения.