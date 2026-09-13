Три человека пострадали после аварии во Владивостоке
Во Владивостоке в районе Шаморы столкнулись два автомобиля возле дома № 24 на улице Профессора Шапкина. Пострадавшим понадобилась помощь медиков.
Как сообщили в Госавтоинспекции УМВД России по Владивостоку в мессенджере «Макс», 38‑летний водитель машины Honda Fit ехал со стороны улицы Лазурной в сторону Артёма. Мужчина не справился с управлением и врезался в леерное ограждение, а затем въехал в Honda Vezel, двигавшийся навстречу.
На место оперативно прибыли сотрудники Госавтоинспекции и медики. В аварии пострадали оба водителя, а также пассажир второй иномарки. Раненым оказали необходимую помощь и отправили на амбулаторное лечение. Сейчас Госавтоинспекция продолжает устанавливать обстоятельства происшествия.
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