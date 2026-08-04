Российского туриста насмерть сбил грузовик в Таиланде
В Таиланде в результате ДТП погиб российский турист. Мужчину сбил грузовик, когда он ехал на скутере; власти ведут поиски родных погибшего.
По данным SHOT, трагедия случилась днём 2 августа на трассе Рама II в провинции Самутсакхон неподалёку от Бангкока. Россиянин Дмитрий З. управлял арендованным мопедом и попал в аварию напротив больницы Vibharam.
Мужчина скончался на месте из‑за тяжёлых травм. Тело перевезли в больницу Самутсакхона, где специалисты проведут судебно‑медицинскую экспертизу.
Ранее двое детей попали под колёса автомобиля в Петербурге. Оба выехали на проезжую часть на средствах индивидуальной мобильности.
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