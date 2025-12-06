Спасатели эвакуировали 64 человека из горящей многоэтажки в Ярославле
МЧС: три человека пострадали при пожаре в Ярославле
В Ярославле произошёл пожар в пятиэтажном жилом доме. Пострадали три человека, среди них двое детей, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
Возгорание началось в продуктовом магазине, расположенном на первом этаже здания. Спасатели эвакуировали из здания 64 человека. Трое жильцов, в том двое детей в возрасте 10 и 16 лет получили ранения.
В результате пожара полностью уничтожен газетный киоск. Повреждения получили банкомат, кассовые аппараты. Кроме того, выгорел потолок на площади 400 кв. м.
По предварительной версии, причиной возгорания стал аварийный режим работы электросети магазина.
