Спасатели эвакуировали 64 человека из горящей многоэтажки в Ярославле

06 декабря 2025, 23:21

МЧС: три человека пострадали при пожаре в Ярославле

Фото: МЧС Ярославской области

В Ярославле произошёл пожар в пятиэтажном жилом доме. Пострадали три человека, среди них двое детей, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.