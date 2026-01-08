08 января 2026, 03:46

Daily Mail: в Европе перекрыли дороги и отменили рейсы из-за снегопада

Фото: iStock/MarianVejcik

Масштабные нарушения в работе транспортной инфраструктуры на фоне интенсивного снегопада наблюдаются по всей Европе. Об этом пишет Daily Mail.