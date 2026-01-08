Достижения.рф

В Европе перекрыли дороги и отменили рейсы из-за снегопада

Daily Mail: в Европе перекрыли дороги и отменили рейсы из-за снегопада
Фото: iStock/MarianVejcik

Масштабные нарушения в работе транспортной инфраструктуры на фоне интенсивного снегопада наблюдаются по всей Европе. Об этом пишет Daily Mail.



Серьёзные перебои появились в работе авиаузлов. В частности, амстердамский аэропорт Схипхол уже шестой день функционирует с нарушениями. Более тысячи пассажиров провели ночь в терминале. Общее число отменённых авиарейсов превысило 700, и эта цифра продолжает расти.

Непогода серьёзно затронула и наземный транспорт. Во Франции временно прекратили движение по трассе А8, связывающей юг страны с крупными городами. В Париже из‑за гололёда и низкой видимости остановили работу общественного транспорта.

По прогнозам синоптиков, климатические условия продолжат ухудшаться. Обильные снегопады охватывают всё большую территорию европейского материка, что грозит дальнейшим усилением транспортного коллапса.

Александр Огарёв

