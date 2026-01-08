Пьяный конфликт в Сахалинской области привёл к поножовщине

08 января 2026, 05:51

Житель Анивы попытался зарезать собутыльника во время застолья

Фото: Telegram @sledcomsakhalin_skr65

Корсаковский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Сахалинской области возбудил уголовное дело в отношении 58‑летнего жителя города Анива. Мужчине вменяют преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), сообщили в Телеграм-канале ведомства.