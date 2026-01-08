Пьяный конфликт в Сахалинской области привёл к поножовщине
Корсаковский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Сахалинской области возбудил уголовное дело в отношении 58‑летнего жителя города Анива. Мужчине вменяют преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), сообщили в Телеграм-канале ведомства.
Следствие установило, что ночью 2 января подозреваемый и 38‑летний потерпевший находились в квартире дома на улице Пудова в Аниве. Оба употребляли алкогольные напитки, что в итоге привело к конфликту.
Когда потерпевший уснул, подозреваемый взял нож и нанёс ему не менее двух ударов, один из которых пришёлся в область шеи. Довести преступный замысел до конца злоумышленник не смог, так как пострадавший оказал сопротивление. Мужчине оперативно оказали медицинскую помощь, что позволило избежать трагических последствий.
