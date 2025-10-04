Спасатели эвакуируют третью участницу восхождения на вулкан Вилючинский
Спасатели добрались до третьей туристки, сорвавшейся во время подъема на вершину на Камчатке. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
В ведомстве отметили, что женщина серьезно не пострадала. Сейчас идет подготовка к ее эвакуации. Спуск осложняется сильным обледенением и крутизной склона. Также там находятся специалисты центра медицины катастроф для оказания необходимой помощи.
Напомним, во время восхождения на вулкан Вилючинский в Камчатском крае произошел несчастный случай: несколько туристов сорвались вниз и сломали руки. Из-за полученных травм они не смогли сами спуститься и запросили помощь. Через некоторое время двоих пострадавших спасли и продолжили поиски третьего. Один из альпинистов, к несчастью, погиб. Известно, что они официально не зарегистрировали свой поход.
