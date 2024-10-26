Спасатели МЧС нашли тело четвертого погибшего при крушении вертолета под Кировом

Фото: МЧС России
Спасатели МЧС России нашли тело четвертого погибшего при крушении вертолета Ми-2 в Кировской области. Об этом министерство сообщает в своем телеграм-канале. Тела трех других членов экипажа нашли ранее.
«Спасатели МЧС России обнаружили тело четвертого погибшего», — говорится в сообщении.Напомним, вертолет Ми-2 потерпел крушение в Кировской области сегодня вечером, 26 октября. По информации телеграм-канала «112», разбилось судно медицины катастроф с четырьмя членами экипажа на борту — пилотом, врачом и двумя фельдшерами. На месте падения разгорелся сильный пожар, который пришлось тушить спасателям МЧС.
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