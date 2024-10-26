Вертолет санавиации разбился под Кировом, подробности

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В Кировской области потерпел крушение вертолет Ми-2 санавиации, погибли три человека. Об этом сообщает телеграм-канал «112». Отмечается, что на борту находились четверо — пилот, врач и два фельдшера.
По информации издания, крушение вертолета медицины катастроф произошло в Даровском районе. Сейчас на месте происшествия работают спасатели, которые тушат разгоревшийся после падения судна пожар. Найдены тела трех членов экипажа, поиски четвертого еще продолжаются.
Ранее телеграм-канал SHOT сообщал, что на Чукотке мог разбиться вертолет. Со слов очевидцев, воздушное судно сначала врезалось в сопку, а затем упало в Билибинском районе. Местные жители уверяют, что видели крушение судна в районе шести утра в пятницу. После этого в воздух поднялся черный густой дым. Сведения о возможном крушении вертолёта продолжают проверять.
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