Спасатели МЧС вывели 150 взрослых и 43 детей из зоны лесного пожара в Домбае

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Спасатели МЧС России вывели 150 взрослых и 43 детей из зоны лесного пожара в Домбае. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в своем телеграм-канале. Отмечается, что для эвакуированных организовали ночлег в районе озера Туманлы-Кель, где нет задымления.
«Сотрудники ведомства прорабатывают пути эвакуации на перевал Клухор в случае ухудшения обстановки», — говорится в сообщении.По последним данным, в тушении лесного пожара 64 спасателя и 12 единиц техники.
Ранее телеграм-канал Baza сообщал, что пожар начался накануне, 21 августа, но сегодня огонь разгорелся гораздо сильнее. Над ущельем поднимается огромный столб дыма.
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