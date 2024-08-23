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Спасатели МЧС вывели 150 взрослых и 43 детей из зоны лесного пожара в Домбае

23 августа 2024, 00:03
Фото: iStock/gorodenkoff

Фото: iStock/gorodenkoff

Спасатели МЧС России вывели 150 взрослых и 43 детей из зоны лесного пожара в Домбае. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в своем телеграм-канале. Отмечается, что для эвакуированных организовали ночлег в районе озера Туманлы-Кель, где нет задымления.
«Сотрудники ведомства прорабатывают пути эвакуации на перевал Клухор в случае ухудшения обстановки», — говорится в сообщении.
По последним данным, в тушении лесного пожара 64 спасателя и 12 единиц техники.



Ранее телеграм-канал Baza сообщал, что пожар начался накануне, 21 августа, но сегодня огонь разгорелся гораздо сильнее. Над ущельем поднимается огромный столб дыма.

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#спасатели
Три рюмки, смерть и психбольница: жена и дочь так и не проснулись, подробности трагедии в Ногинске
22 августа 2024, 23:00

Фото: istockphoto/KatarzynaBialasiewicz

25 октября 2021 года в подмосковном Ногинске произошла жуткая трагедия, которая до сих пор отзывается в умах пользователей сети. Ранним утром 38-летний Александр (имя изменено) завершил ночную смену в такси и вернулся домой. Ожидая встретить жену Ларису (имя изменено) и 2-летнюю дочь Аню (имя изменено) он зашел в квартиру, но к нему так никто и не вышел.
Как погибла двухлетняя девочка, что стало с ее матерью и кого подозревает отец — читайте в материале «Радио 1».

Беспробудный сон

Фото: istockphoto/Marija Stepanovic

Заподозрив неладное, Александр зашел в комнату, где увидел крепко спящими жену и дочь. Часы в это время показывали уже 9:30 утра. Испугавшись, что они заболели, мужчина начал будить сначала жену, а затем и дочку. Ни одна из них не проснулась. Шокированный отец позвонил в службу спасения.

Прибывшая бригада скорой помощи без особых объяснений забрала пострадавших в больницу. Обеих отправили в реанимацию Ногинской ЦРБ.

Предварительный диагноз породил больше вопросов, чем ответов — отравление алкоголем.
«Я до сих пор не знаю, что произошло. Меня не было дома. Когда я приехал, они лежали на кровати без сознания, я сразу вызвал скорую и их увезли. Мне так ничего и не объяснили», — приводят слова Александра в «КП».
Ближе к полуночи двухлетняя девочка умерла в реанимации, так и не придя в сознание.

Две пустых бутылки и три рюмки

Фото: istockphoto/KatarzynaBialasiewicz

О смерти малышки медики сразу сообщили в полицию, где организовали доследственную проверку и отправили в квартиру Александра оперативников.

При осмотре жилища полицейские обнаружили две пустых бутылки от настойки «Красная ягода» и, по данным «МК», три рюмки и распахнутое настежь окно. Бытовые условия проживания не вызвали вопросов у правоохранителей.

Криминальное прошлое

Фото: istockphoto/Pavel Starikov

По информации «МК», вскоре выяснилось, что семья попала в поле зрения полиции еще год назад, когда они жили в Электростали. Отмечалось, что отец с ребенком ушли в зоопарк, а мать в это время решила напиться. Очень пьяная женщина в подъезде и стала поводом для соседей обратиться в полицию.

Издание пишет, что криминальное прошлое было и у главы семейства: за его спиной три срока за грабежи. После очередного освобождения, он увел жену у соседа и сам на ней женился.

Лариса оставила свою дочь с бывшим мужем, родив от Александра нового ребенка. По началу их преследовали проблемы с деньгами — у жены 69 тысяч долга по алиментам, бывший супруг выписал ее из квартиры, семья стала часто менять квартиры, ища более дешевые варианты. Однако финансовое положение поправилось, когда Александр начал работать в такси.

Пришла в сознание, но сошла с ума

Фото: istockphoto/Akarawut Lohacharoenvanich

После смерти дочери жена Александра еще несколько дней пребывала без сознания в тяжелом состоянии. Однако, когда женщина очнулась, стало понятно — она не ответит, что произошло и как малышка приняла алкоголь. Ларису перевели в психиатрическую клинику.

Убитый горем отец не верит, что его дочь могла перепутать сок с алкогольным напитком. Ему не дают покоя три рюмки на столе, сообщает «МК», и распахнутое настежь окно. Александр настаивает, что у его избранницы в ту ночь были гости.
«Это она виновата, ну точно не я, меня даже дома не было, я ничего не знал. <…> Я не понимаю, как это случилось», — цитируют слова Александра в «КП».
Правоохранители возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Вскоре еще одно — о халатности, так как следствие изучало версию об отсутствии должного внимания со стороны органов опеки.

Старшая дочь Ларисы, которую та оставила в другой семье, отказывается считать ее своей матерью. По словам родственников, подросток полностью оборвала все контакты с ней и называет себя сиротой.

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Суд Москвы арестовал еще пять фигурантов дела преподавателя РУДН о миграции
22 августа 2024, 22:57

Фото: istockphoto/KatarzynaBialasiewicz

Тверской суд Москвы арестовал еще пять фигурантов дела преподавателя РУДН Экспободо Оввигхо Раймонда об организации незаконной миграции нигерийцев на территорию РФ. Об этом сообщают суды общей юрисдикции города Москвы. Каждого из них отправили в СИЗО и под домашний арест на 2 месяца — до 8 ноября 2024 года, указано в материале.
Согласно сообщению суда, Стацкого Давида Ивановича, Аджайи Афолаби Олатунджи и Фашакин Гбенга Акинфенва отправили в СИЗО, а Стацкого Станислава Ильича и Андреева Даниила Михайловича — под домашний арест.
«Всем фигурантам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (Организация незаконной миграции)», — говорится в публикации пресс-службы.
Напомним, по данным следствия, Экпободо Оввигхо Раймонд вместе с подельниками искал нигерийцев и россиян, которые были готовы жениться за деньги. После сообщники консультировали их, как следует вести себя в ЗАГС, чтобы не вызвать подозрений. Через фиктивные браки иностранцы получали РВП, ВНЖ и визы.

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Стало известно, сколько человек остаются пропавшими после атаки ВСУ в порту «Кавказ»
Кондратьев: в порту «Кавказ» спасли 17 членов экипажа атакованного ВСУ парома
22 августа 2024, 22:42

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

В порту «Кавказ» спасли 17 членов экипажа атакованного ВСУ железнодорожного парома. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале. Он добавил, что поисковая операция продолжается, остается найти еще двух человек.
«Спасены 17 членов экипажа. Операция по спасению остальных продолжается — необходимо найти еще двух человек. Благодарен экстренным специальным службам за оперативность при проведении поисково-спасательных работ», — написал глава региона.
Киевский режим атаковал паром с топливными цистернами в порту «Кавказ» этим вечером, 22 августа. После удара на судне разгорелся пожар, которому вскоре присвоили третий ранг сложности. На борьбу с огнем пришлось отправлять пожарный поезд, 101 спасателя и 34 машины спецтехники.

Ранее руководитель Темрюкского района Федор Бабенков сообщил, что на горящем в порту «Кавказ» пароме находились 30 цистерн с топливом.
«На пароме находилось 30 цистерн с топливом. Информация о количестве членов экипажа парома, погибших, пострадавших уточняется», — говорилось в сообщении чиновника.
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ВСУ атаковали паром с железнодорожными цистернами для топлива в порту «Кавказ»
#поезд
#операция
#пожар
#пожарный
#человек
#режим
#машины
#информация
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Мужчина утонул в пруду в Липецкой области
22 августа 2024, 21:56

Фото: istockphoto/blinow61

В Липецкой области, решив искупаться ночью в сельском пруду, утонул мужчина, информирует GOROD48.
Знакомый погибшего сообщил, что тот пропал при плавании, однако самостоятельно найти его не удалось. По данным спасателей, погиб 33-летний мужчина, его супруга вышла на берег.

Тело передали полицейским. Похожий случай произошел в Краснодарском крае, когда турист утонул, во время купания в открытом море.

Погибший был с группой отдыхающих, направившихся на прогулку по воде на катере. Когда судно находилось далеко от берега, людям дали возможность искупаться.

Следователи разбираются в обстоятельствах случившегося в рамках уголовного дела по статье об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности.

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#россия
#россияне
#липецкая область
#смерть
#новости
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Стало известно число спасенных после удара ВСУ по парому в порту «Кавказ»
Кондратьев: четырех оказавшихся за бортом членов экипажа спасли в порту «Кавказ»
22 августа 2024, 21:45

Фото: istockphoto/abadonian

В порту «Кавказ» спасли четырех членов экипажа парома, которые оказались за бортом после атаки ВСУ. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале. По его словам, сейчас профильные службы нацелены на спасение остальных членов команды и устранение последствий удара.
Кондратьев пояснил, что киевский режим атаковал железнодорожный паром, который перевозил топливо. После попадания снаряда на корабле разгорелся пожар, после чего он утонул.
«Четырех членов экипажа, оказавшихся за бортом, спасли. Сейчас главная задача — спасти остальных людей из команды парома и оперативно принять исчерпывающие меры для устранения последствий, чтобы не допустить экологического вреда акватории моря», — написал глава региона.
Ранее руководитель Темрюкского района Федор Бабенков сообщил, что на горящем в порту «Кавказ» пароме находились 30 цистерн с топливом.
«На пароме находилось 30 цистерн с топливом. Информация о количестве членов экипажа парома, погибших, пострадавших уточняется», — говорится в сообщении чиновника.
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#поезд
#пожар
#топливо
#пожарный
#железнодорожный
#меры
#режим
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Москвичка получила химические ожоги после умывания
Baza: женщина получила химические ожоги после умывания
22 августа 2024, 21:01

Фото: istockphoto/Iulianna Est

Химические ожоги после умывания получила жительница Москвы, сообщает Telegram-канал Baza. Журналисты уточнили, что супружеская пара живет вместе, но уже разводится. Все произошло 18 августа, когда Анна (все имена в тексте изменены) почувствовала от волос резкий запах химии.
Посмотрев на шампунь, она поняла, что у него странный цвет. Ради эксперимента она смешала шампунь со средством для очистки труб и получила идентичную цветовую гамму.

Умывшись перед сном, женщина, собравшись спать, почувствовала боль в глазах, вместе с ними «горела» и кожа. Оказалось, что и в умывалке было средство для труб.

В больнице медики поставили пациентке химическое раздражение глазной конъюктивы.

Анна рассказала следователям, что подозревает в содеянном супруга Алексея, поскольку тот, по ее словам, способен на подлость.

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#россия
#москва
#новости
#косметика
#ожоги
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Суд Москвы отправил в СИЗО преподавателя РУДН за незаконную миграцию нигерийцев
22 августа 2024, 20:42

Фото: istockphoto/Iulianna Est

Тверской суд Москвы арестовал преподавателя РУДН Экпободо Оввигхо Раймонда за организацию незаконной миграции нигерийцев в Россию. Об этом сообщила пресс-служба суда в беседе с РИА Новости. По данным инстанции, на время следствия педагога отправили в СИЗО на 2 месяца — до 8 ноября.
«Постановлением Тверского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении доцента РУДН Экпободо Оввигхо Раймонду на срок 2 месяца, то есть до 8 ноября 2024 года», — заявили в суде.
Отмечается, что действия преподавателя квалифицировали как организацию незаконного въезда иностранцев РФ группой лиц по предварительному сговору, максимальный срок по которой — семь лет колонии.

По информации следствия, Экпободо Оввигхо Раймонд вместе с подельниками искал нигерийцев и россиян, которые были готовы жениться за деньги. После сообщники консультировали их, как следует вести себя в ЗАГС, чтобы не вызвать подозрений. Через фиктивные браки иностранцы получали РВП, ВНЖ и визы.

По данным агентства, задержанный преподавал на кафедре инновационного менеджмента в отраслях промышленности, а его научрук отзывается о нем, как о спокойном и интеллигентном молодом человеке.

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#деньги
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#визы
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«Муж на час» для всей деревни: Мигрант зарубил 83-летнего полковника ВВС из-за денег
В Москве арестован мигрант, убивший 83-летнего полковника авиации
22 августа 2024, 20:42

Фото: istock / innovatedcaptures

Суд Москвы заключил под стражу до 19 октября Назарали Султонова, который расправился с отставным полковником авиации 82-летним Виктором Селезнёвым в его доме в Новой Москве, после чего тяжело ранил его 80-летнюю супругу. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.
В материале «Радио 1» расскажем подробности этой кровавой расправы.

Забили топором до смерти и подожгли

Вечером 19 августа в подмосковном селе Ярцево, где проживает около 140 человек, начался пожар. Местные жители СНТ «Полет» заметили дым и пламя из окна дома, принадлежащего пенсионерам.

Полковник был убит на месте, мигрант проломил ему череп топором. На шум выбежала Людмила и тоже получила несколько ударов. Убедившись, что пенсионеры мертвы, Назар попробовал поджечь дом, чтобы уничтожить улики. Заметив, что огонь зажег футболку Виктора, мужчина поспешно выбежал на улицу.

Соседка заметила дым, прибежала к Селезневым и обнаружила тела. Преодолевая шок, она смогла погасить огонь и вызвать полицию и скорую помощь. Медики, прибывшие на место, констатировали смерть хозяина, в то время как женщина еще подавала признаки жизни. Ее в тяжелом состоянии доставили в реанимацию, сейчас врачи пытаются спасти ее жизнь.

Фото: istock / photovs

Убитый Виктор Селезнев являлся полковником ВВС в отставке. Источник РЕН.ТВ утверждает, что у него было множество наград за службу. Много лет он трудился на Внуковском авиаремонтном заводе и вышел на пенсию несколько лет назад.

Почти что член семьи

Убийцей оказался местный житель Назарали, помогающий преклонной паре по хозяйству. Местные жители рассказали aif.ru, что никто даже не знал его настоящего имени, все называли просто Назаром.

Назар работал дворником в офисно-складском центре на Варшавском шоссе в Москве. А в свободное от работы время подрабатывал оказанием услуг жителям деревни.

Мужчина взял на себя все заботы: он ухаживал за домом, стриг траву на придомовой территории и совершал походы в магазин за продуктами. Он стал для стариков практически родственником.

«Также Назар часто сопровождал Селезневых в их походах в лес за грибами. Старики были завзятыми грибниками, но они уже слабели, помощь в лесу могла понадобиться, да и тяжелые корзины с добычей они уже таскать не могли. Утром в понедельник Виктор Владимирович, Людмила и Назар пошли в лес. Около 12 дня они вернулись домой. И неожиданно Назар набросился на стариков с арматурой», — говорят местные.
Уже на следующее утро правоохранительные органы идентифицировали преступника. Назара задержали в доме, где он проживал со своим отцом Борисом. Оба – и отец, и сын – были взяты под стражу.
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«Муж на час» для всей деревни

По словам местных жителей, в начале 2000-х в Ярцеве неожиданно появился худощавый, истощённый мужчина. Он бродил по дворам и предлагал свои услуги, был готов выполнять любую работу за незначительную плату.

Мужчина признавался, что оказался в трудной ситуации и страдает от голода. Люди начали нанимать его из сострадания: кому-то требовалось покосить траву, кому-то нарубить дров, а кому-то вскопать огород. Чужак работал так ответственно и запрашивал за свои услуги лишь символическую сумму, иногда соглашаясь на еду в качестве оплаты, что вскоре сделало его незаменимым помощником. Он стал своего рода «мужем на час» для всей деревни.

«Он просил называть его Борисом, а настоящее его имя и не знает никто. Потом он устроился сторожем в Большой Дом. Так мы называем имение, построенное на месте снесенной деревенской школы. Там хозяева уже раза два за это время сменились, а Боря не менялся. Его продавали вместе с домом», — рассказывают местные.

Бордель в хозяйском доме

Большую часть времени имение пустовало, чем Борис активно пользоваться. Сначала он привез свои детей, затем жену, а после и вовсе каких-то посторонних женщин.

Местные жители признаются, что такое соседство стало вызывать у них неудобство, но пожаловаться было не на кого — связаться с владельцами никто не смог. Тогда пришлось обратиться к правоохранителям, чтобы те ликвидировали бордель.

Возможные мотивы

Жители Ярцева отмечали, что Назар всегда был вежлив, заботлив и радушен. По его словам, он купил два дома на родине, где живет его супруга с детьми. У убийцы трое детей, у самого младшего ДЦП.

На допросе в СК Назар сообщил, что убил полковника Селезнева с целью ограбления, так как ему срочно требовалась значительная сумма денег для лечения своего сына. После совершения преступления, он забрал банковскую карточку жертвы и перевел с ее счета средства на свой.

Фото: СК РФ по Москве

Тем не менее, как оказалось, ему удалось все-таки раздобыть деньги. И это не имело отношения к ограблению полковника.

«Наш директор дал ему в долг. Какую сумму? Не скажу, и вообще, к чему теперь поднимать вопросы о деньгах», — рассказал житель деревни, который и устроил Назара в свою компанию дворником.
Получается, что сумма, которую Назар взял в долг, была недостаточной, или пришло время расплачиваться, и начальник стал жестче к дворнику. Возможно, убитый Селезнев пообещал помочь Назару деньгами. Но вернувшись из леса, он сообщил, что не получится. И тогда разгневанный мужчина набросился на старика с монтировкой.

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Нациста Ярослава Хунку (Гунько) объявили в международный розыск — Генпрокуратура
22 августа 2024, 20:02

Фото: istockphoto/Sittipol Sukuna

Нацист Ярослав Хунка (Гунько) объявлен в международный розыск, сообщили в Генпрокуратуре РФ.
В ведомстве уточнили, что запрос на экстрадицию из Канады бывшего члена карательного отряда СС был направлен еще в декабре 2023 года. Известно, что Хунка причастен к убийству как минимум 500 граждан СССР.

Однако компетентные органы за рубежом отказались выдать нациста, чем нарушили принцип неотвратимого наказания. При этом российские прокуроры добились, чтобы Хунку включили в базу данных Интерпола.

Если текущее местоположение Хунки установят, ведомство направит запрос на его выдачу.

Хунка получил известность во время выступления главы киевского режима Владимира Зеленского в канадском парламенте. Зеленский аплодировал 98-летнему нацисту.

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#россия
#генпрокуратура
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