В Якутии 33 населённых пункта окутаны дымом из-за лесных пожаров

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В настоящее время на территории Якутии продолжают действовать 84 природных пожара общей площадью 338 тысяч гектаров. Из-за этого в 33 населённых пунктах республики наблюдается задымление.
За минувшие сутки ликвидированы пять пожаров на площади 30,5 тысячи гектаров, локализовано 18 пожаров на площади свыше 50,2 тысячи гектаров. Об этом сообщила пресс-служба республиканского управления МЧС в своём телеграм-канале. К тушению огня привлекались 1,7 тысячи человек личного состава пожарно-спасательной службы, было использовано 180 единиц специальной техники.
По информации ведомства, задымлённость наблюдается в 33 населённых пунктах Верхоянского, Усть-Янского, Олекминского и Сунтарского районов. Случаев отравления продуктами горения не зарегистрировано. Тем не менее, жителей просят соблюдать меры предосторожности, не открывать окна помещений, использовать респираторы и ватно-марлевые повязки.
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Александр Бойцов