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Главная / Новости / Общество/ В Якутии 33 населённых пункта окутаны дымом из-за лесных пожаров

В Якутии 33 населённых пункта окутаны дымом из-за лесных пожаров

18 августа 2024, 08:06
Фото: istockphoto/ankarb

Фото: istockphoto/ankarb

В настоящее время на территории Якутии продолжают действовать 84 природных пожара общей площадью 338 тысяч гектаров. Из-за этого в 33 населённых пунктах республики наблюдается задымление.


За минувшие сутки ликвидированы пять пожаров на площади 30,5 тысячи гектаров, локализовано 18 пожаров на площади свыше 50,2 тысячи гектаров. Об этом сообщила пресс-служба республиканского управления МЧС в своём телеграм-канале. К тушению огня привлекались 1,7 тысячи человек личного состава пожарно-спасательной службы, было использовано 180 единиц специальной техники.

По информации ведомства, задымлённость наблюдается в 33 населённых пунктах Верхоянского, Усть-Янского, Олекминского и Сунтарского районов. Случаев отравления продуктами горения не зарегистрировано. Тем не менее, жителей просят соблюдать меры предосторожности, не открывать окна помещений, использовать респираторы и ватно-марлевые повязки.

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#служба
#пожар
#якутия
Ленинградский военный округ хочет взыскать с ВСК 49,5 миллиона рублей
18 августа 2024, 08:45

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области за один день получил десять исков от ФКУ «Объединенное стратегическое командование Ленинградского военного округа». В них содержаться требования взыскать с Военно-строительной компании (ВСК) в общей сложности 49,5 миллиона рублей.
Согласно картотеке арбитражных дел, на данный момент суд принял к рассмотрению три иска. Самый крупный из них — на сумму 12,645 миллиона рублей. Также принты иски на 6,951 миллиона рублей и 875,2 тысячи рублей. Судебные дела по искам назначены на декабрь текущего года.

В Военно-строительную компанию входят предприятия и организации разных форм собственности, выполняющие задачи в интересах Вооружённых сил России на территории всей страны. Ранее по делу о мошенничестве был арестован бывший начальник филиала Военно-строительной компании «Строительное управление по Центральному военному округу» Сергей Сухов.

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Сейсмолог РАН Чебров: На Камчатке после землетрясения ожидаются афтершоки
18 августа 2024, 08:30

Фото: istockphoto/Petrovich9

Афтершоки после землетрясения на Камчатке будут продолжаться ещё долго. В ближайшие дни в Петропавлоске-Камчатском ожидаются колебания земной коры силой до пяти баллов.
Об этом сообщил в своём телеграм-канале директор камчатского филиала Единой геофизической службы РАН Данила Чебров. По его словам, афтершоковый эффект будет наблюдаться в регионе ещё достаточно продолжительное время. При этом, отметил специалист, именно это явление свидетельствует о том, что более сильных толчков с высокой долей вероятности в ближайшее время не будет.

Накануне вечером у берегов Камчатки было зафиксировано землетрясение магнитудой семь баллов по шкале Рихтера. Его эпицентр находился в 108-ми километрах юго-восточнее Петропавловска-Камчатского в акватории Тихого океана и располагался на глубине шести километров.

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#ран
#землетрясение
#камчатка
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Синоптик Леус: Землю накрыла мощная магнитная буря
18 августа 2024, 07:04

Фото: istockphoto/Sergdid

Сильная магнитная буря класса G3 накрыла Землю в ночь на 18 августа. Она продлится примерно до полудня воскресного дня.
Об этом сообщил в своём телеграм-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его словам, изначально сила возмущений оценивалась как средняя и составляла шесть единиц из девяти. Затем возмущения геомагнитного поля постоянно возрастали и превысили 9 единиц, достигнув класса G3. Позже колебания могут меняться в обе стороны от слабых до сильных.

Синоптик пояснил, что очередная магнитная буря вызвана недавними вспышками на солнце. Во время предыдущих колебаний геомагнитного поля Земли жители ряда российских регионов могли наблюдать полярное сияние, которого обычно в этих широтах не бывает.

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#солнце
#жители
#фобос
#магнитные бури
#синоптики
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День Евстигнея Житника 18 августа: Что нужно делать, чтобы избежать бедности и болезней
18 августа православные отмечают День памяти мученика Евсигния Антиохийского
18 августа 2024, 00:00

Фото: iStock/rbv

В воскресенье, 18 августа 2024 года, православные вспоминают мученика Евсигния Антиохийского и начинают «предпраздновать» Преображение Господне, которое отмечается на следующий день. Предки называли этот праздник День Евстигнея Житника. В старину существовало много примет, обычаев и верований, связанных с этим событием, и каждый соблюдал строгие запреты, зная, что можно и нельзя делать в этот день.
Об особенностях Дня Евстигнея Житника, истории праздника, народных приметах о погоде, именинах и традициях расскажет редакция «Радио 1».

Мученик Евсигний Антиохийский: история

Фото: iStock/Jozef Culák

Мученик Евсигний родился в середине III века в Антиохии. Он служил в римской армии в течение 60 лет при императорах Диоклитиане, Максимиане Геркулии, Констанции Хлоре, Константине Великом и его сыновьях.

Евсигний был другом святого Василиска и записал его мученический подвиг. В начале правления святого Константина Великого он стал свидетелем явления звездного креста на небе, который предсказал победу императору.

В преклонном возрасте Евсигний ушел с военной службы и вернулся на родину, где стал проводить время в молитвах, посте и посещении храмов. Так он дожил до правления Юлиана Отступника (361–363), пытавшегося возродить язычество.

По доносу одного из жителей Антиохии святой Евсигний был вызван на суд императора Юлиана в 362 году. На суде он смело обличил императора в отступлении от Христа, напомнив ему о добродетелях святого Константина Великого и рассказал о видении креста.

Несмотря на старость Евсигния, которому тогда было 110 лет, Юлиан приказал отрубить ему голову.

День Евстигнея Житника

Фото: iStock/Settapongd Dee-ud

Со временем на Руси день памяти святого Евсигния стали называть Днем Евстигнея Житника, связывая его с началом помола зерна. Подобно многим другим праздникам, поверья славян и православные традиции сплелись между собой после прихода христианства, породив множество особых смыслов и значений.

В этот день на Руси было принято начинать молоть зерно. Из первой партии делали муку, пекли ячменный хлеб и угощали им близких, чтобы грядущая зима прошла в сытости.

Особое значение в этот день уделяли «житной матке» — мифическому стеблю с 12 колосками, который появлялся на полях. Согласно легендам, такая находка приносила в семью неслыханную удачу, богатство и обильный урожай. Считалось, что «житную матку» следовало хранить до следующего лета.

По вечерам на Евстигнея Житника было принято делиться урожаем с ближайшими соседями, родными и близкими. Предки верили, что ослушавшийся этих правил не сможет избежать бедности, болезней и бед.

Кроме того, с Дня Евстигнея начинался сев озимых культур после завершения уборки урожая.

Что можно делать 18 августа

Фото: iStock/bhofack2

  • пекли ячменный хлеб из первой партии муки, делились им с близкими;
  • искали в полях мифическую «житную матку»;
  • начинали сев озимых;
  • люди продолжали работать в полях, садах и огородах;
  • нелишней будет и домашняя уборка, особенное внимание уделяли мытью зеркал и окон;
  • хозяйки могут посвятить время рукоделию;
  • для сохранения крепкого здоровья, после обеда ели сырой лук и хлеб с солью, обильно запивая квасом;
  • женщины развешивали по дому связки с луком, чтобы прогнать из дома болезнетворный воздух и укрепить здоровье.

Что нельзя делать 18 августа

Фото: iStock/Jonathan W. Cohen

Были на Руси и особые запреты в День Евстигнея Житника:
  • не рекомендовали сплетничать и болтать, чтобы случайно не рассказать тайну и не стать жертвой сглаза;
  • запрещали лениться, день следовало посвятить труду;
  • в этот день никому не занимали денег, чтобы не лишиться достатка, нуждающимся можно помочь делом;
  • ночью запрещали выходить из дома без особой нужды, иначе можно подвергнуться нападению нечисти;
  • по старым поверьям, нельзя оставлять кухонную утварь открытой, чтобы еда не испортилась к утру;
  • не разрешали хвалиться и говорить о своих успехах, иначе слова подслушает нечистая и нашлет беды.

Народные приметы о погоде на 18 августа

Фото: iStock/Givaga

На День Евстигнея Житника предки внимательно следили за погодой, чтобы знать, чего ожидать в будущем:
  • весь день была пасмурная погода — декабрь предстоит холодный;
  • весь день светило солнце и стояла теплая погода — декабрь будет мягким и щадящим;
  • домашний скот сбивается в кучу — жди дождя;
  • если в реках пенилась вода, то ждали дождливую неделю;
  • густой туман до обеда — впереди солнечные дни;
  • тяжелые тучи на небе, но дождь так и не пошел — урожай льна будет богатым;
  • чайки летают низко над водой — жди затяжных дождей;
  • эхо по вечерам разносится далеко по округе — скоро встанет жаркая и знойная погода.
  • на закате небо ярко-красное — скоро придет похолодание.

Именины 18 августа

Фото: iStock/IvanMikhaylov

Рожденным на Евстигнея Житника сулили большие успехи в работе. Имя для мальчика или девочки 18 августа, выбирали по именинам. Их сегодня отмечают:
  • Евстигней;
  • Евдокий;
  • Ефим;
  • Иван;
  • Максимилиан;
  • Степан;
  • Феоктист;
  • Дарья;
  • Евдокия;
  • Мария;
  • Нонна.

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По всему Ливану полностью отключилось электричество из-за нехватки топлива
17 августа 2024, 20:58

Фото: iStock/happyphoton

По всему Ливану полностью отключилось электричество из-за нехватки топлива на последней производственной группе на электростанции. Об этом сообщает энергокомпания Électricité du Liban. Все запасы энергоносителей оказались исчерпаны, говорится в сообщении.
«Последняя производственная группа электростанции Аз-Захрани, остававшаяся на электросети, полностью вышла из строя из-за исчерпания запасов, что привело к полному прекращению подачи электроэнергии на всей территории Ливана», — указано в заявлении.
По данным РИА Новости, проблема с электричеством в Ливане сохраняется с завершения гражданской войны в 1990 году. С тех пор, сообщает агентство, населению включали свет от двух часов в сутки до восемнадцати в разные периоды. Отмечается, что поставщики дизельных генераторов, которые помогают людям бороться с отключениями, мешают разрешению энергокризиса в стране, лоббируя свой бизнес.

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#свет
#новости
#ливан
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«Никуда не денешься»: В чем секрет даты вашего рождения и как она влияет на жизнь
17 августа 2024, 20:00

Фото: istock / Helin Loik-Tomson

Человек сталкивается с цифрами постоянно, от момента рождения и на протяжении всей жизни. В выпуске подкаста «Меня бесит» студии «Р1» нумеролог Анна Козлова рассказала, как дата рождения влияет на нашу жизнь.

Тело помнит, как мы рождались

Козлова сообщила, что с дня рождения до дня рождения существуют определенные периоды, которые можно назвать «графиком удачи».

«Они могут быть очень благоприятны и просто благоприятны, какие-то спокойны, а есть неблагоприятны. От них никуда не денешься. Но это не значит, что у тебя обязательно в эти два месяца будет что-то плохое. Самая большая ошибка восприятия людей – это то, что эти периоды всегда связаны с какими-то грубыми ошибками, когда мы можем зайти не в ту дверь», — пояснила Анна.
Она добавила, что не стоит что-то кардинально пытаться изменить в своей жизни накануне дня рождения. За две недели до праздника эксперт призвала не ездить в путешествия, не увольняться с работы и не принимать важных решений.

С точки зрения психологии, тело человека всегда помнит, как рождалось. Специалистка подчеркнула, что это давно доказано несколькими экспертами.

«И это всегда все равно травма для тела, потому что оно это все помнит, как проживалось. Вы не помните, но тело помнит. Соответственно, уже идет перезагрузка и выход на новый уровень, на новый календарный личный год», — отметила нумеролог.
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Кармические отношения

У человека есть кармический месяц рождения, который тесно связан с жизнью человека.

«Апрельские это у нас те, кто завязаны кармически с отцами. Майские это те, кто у нас кармически завязаны с мамами. Январские это те, кто завязаны с родными братьями и сестрами. Декабрьские вообще в целом с родителями завязаны», — отметила Анна.
Она пояснила, что сложность заключается в том, что здесь нужно подзадержаться и посмотреть, как взаимоотношения в семье влияют на личную жизнь и на финансовую сферу.

Козлова добавила, что при подсчете графика здоровья и иммунитета, графика качества жизни или финансов могут появляться нули, предупреждающие о нехватке энергии.

«Я вот вижу, в следующем году у тебя ноль. Я говорю, пожалуйста, вот здесь вот нужно обратить внимание на свое состояние. Во-первых, хронические заболевания контролировать. Во-вторых, смотреть на уровень энергии, потому что чаще всего ноль – это именно про уровень энергии и нужно больше отдыха», — пояснила Козлова.
Фото: istock / Lily Solopova

Раскрыть то, о чем мог не знать

С помочью даты рождения можно определить черты человека и помочь ему раскрыть их. Если человек наделен лидерскими качествами, но никогда не проявлял их, с этим нужно работать и направлять его.

Можно узнать о провинности человека в прошлой жизни, от которой нельзя убежать. Анна пояснила, что нужно просто взять эту ошибку на заметку, и не допускать повторения в этой жизни.

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#тела
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Дедушка из Суджи, над которым издевались боевики ВСУ, найден живым
17 августа 2024, 19:57

Фото: iStock/yacobchuk

Дедушку из Суджи, над которым издевались украинские военные в касках СС, нашли живым. Кадры с пенсионером опубликовало МВД Украины.
На представленных кадрах дедушка назвал сегодняшнюю дату и заявил, что его здоровью ничто не угрожает. Он поделился, что все эти дни после его пропажи, он блуждал по оккупированным украинскими войсками улицам и спал на обочине.

Также подтвердилась информация о том, что пенсионер является беженцем из Макеевки в ДНР. Он даже показал оккупанту, который снимал видео, свой украинский паспорт, который остался после переезда в Курскую область в 2014 году.

Ранее сообщалось, что семья дедушки, а он проживал в Судже вместе с дочерью и её мужем, не смогла забрать его из-за начавшихся боевых действий.

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#пенсионер
#курская область
#мвд
#украина
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РБК: Бесплатные VPN-сервисы дают сбои при повышенной нагрузке
17 августа 2024, 18:33

Фото: istockphoto/NicoElNino

В августе россияне, пользующиеся VPN-сервисами, стали массово жаловаться на сбои в работе их бесплатных версий. Такие выводы можно сделать на основе даже беглого анализа отзывов в магазинах приложений Google Play и App Store.
Речь идёт о сервисах VPN Proxy Master, VPN Free Unlimited, PureVPN и ряде других из топ-100 магазинов мобильных приложений, сообщает РБК. Пользователи отмечают сложности с подключением либо многочисленные сбои и полную неработоспособность сервисов в их бесплатных версиях.

В ответ разработчики заявляют, что бесплатные сервера перегружены из-за высокой плотности трафика. Они предлагают приобрести платную подписку, обещая, что в этом случае никаких проблем с VPN-сервисами не будет.

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#сбой
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Не случайно его называют «Киберзверь»: Кадыров отправит на СВО Cybertruck от Илона Маска
Глава Чечни Кадыров отправит в зону СВО Cybertruck, подаренный ему Илоном Маском
17 августа 2024, 18:01

Фото: istockphoto/NicoElNino

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что отправит в зону СВО электромобиль Cybertruck, который ему подарил американский миллиардер Илон Маск. Об этом он написал в своем телеграм-канале. Руководитель региона считает, что автомобиль принесет много пользы бойцам благодаря отличным характеристикам.
«Я с удовольствием испытал новую технику и лично убедился, что не случайно его называют «Киберзверь». Настоящее неуязвимое и быстрое животное», — написал Кадыров.
По его словам, автомобиль получился очень удобным, маневренным и быстрым, что буквально влюбило Кадырова в Cybertruck.
«Выражаю искреннюю благодарность Илону Маску! Это, конечно, сильнейший гений современности и специалист. Великий человек! Ну, а Кибертрак получился мощным проектом. Несомненно, один из самых лучших автомобилей в мире! Я в эту машину буквально влюбился», — добавил глава Чечни.
Кадыров также пригласил Илона Маска в Грозный и пообещал встретить его как дорогого гостя, ожидая, что МИД РФ не будет против поездки американского гостя в Россию.
«Приезжай в Грозный, приму тебя как самого дорогого гостя! Не думаю, что в нашем российском МИДе будут против такой поездки. И, конечно, ждем новых твоих разработок, которые будут способствовать завершению СВО», — заключил Рамзан Кадыров.
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