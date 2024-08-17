В пригороде Анапы вспыхнул лесной пожар

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В пригороде Анапы горит лесная подстилка на площади пять тысяч квадратных метров. Об сообщили в главном управлении МЧС России по Краснодарскому краю.
Отмечается, что возгорание произошло в районе посёлка Сукко. К тушению привлечены 41 пожарный и 14 единиц техники от Российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и МЧС России.
Накануне сообщалось об ударе ВСУ по торговому центру в Донецке. В результате прилёта вспыхнул пожар. Сотрудникам МЧС удалось локализовать возгорание, однако здание было полностью уничтожено огнём. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что оно не подлежит восстановлению.
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