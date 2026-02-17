В Екатеринбурге студент спас пенсионера, провалившегося под лёд на пруду
В Екатеринбурге студент вытащил пенсионера из ледяной воды. Пожилой мужчина провалился под лёд, когда пытался сократить путь через местный пруд. О происшествии рассказал «4 канал».
Пенсионер оказался на глубоком месте и не мог выбраться самостоятельно. Увидевший это молодой человек лёг на лёд и подполз к пострадавшему, используя лыжные палки. Ему удалось вытащить гражданина из полыньи.
Родственница спасённого назвала действия юноши подвигом и выразила ему благодарность. Сам студент не считает себя героем: по его словам, он не растерялся благодаря опыту походов. Для него это первый случай спасения утопающего. В региональном управлении МЧС решают вопрос о поощрении молодого человека.
Ранее в Кисловодске очевидцы спасли двух провалившихся под лёд подростков.
