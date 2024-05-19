Стало известно, кто еще находился в разбившемся вертолете с президентом Ирана Раиси

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Губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати находился в вертолете вместе с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. Об этом сообщает Fars.
Уточняется, что среди пассажиров воздушного судна также были министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан и еще несколько человек. На данный момент иной информации о трагедии не приводится.
Напомним, ранее иранские СМИ опубликовали информацию о том, что вертолёт Ми-171, на борту которого находились президент Ирана Эбрахим Раиси и министр иностранных дел страны Хосейн Амир Абдулахиян, совершил жёсткую посадку неподалёку от границы с Азербайджаном. В настоящее время спасателям всё ещё не удалось добраться до предполагаемого места крушения президентского вертолёта.
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Екатерина Коршунова