Спасатели нашли мужчину, потерявшегося в лесу Орехово-Зуевского округа

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Мужчине, который заблудился в Парковском лесу Орехово-Зуевского городского округа, помогли спасатели, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«В службу спасения «Система-112» обратился сам пострадавший. Он рассказал, что каждый день ходит в Парковский лес, чтобы кормить там бездомную собаку, но сейчас не может найти дорогу домой из-за сильного снегопада», — говорится в сообщении.Спасатели немедленно выехали на место. Заблудившийся мужчина чётко следовал всем их указаниям и сохранял спокойствие, пока спасатели прочёсывали лес. Вскоре они сумели отыскать пострадавшего, вывели его к дороге и передали прибывшим врачам. Скорая помощь увезла мужчину в Орехово-Зуевскую городскую больницу.
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Лев Каштанов