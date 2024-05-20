Спасатели не обнаружили следов вертолета президента Ирана в зоне источника тепла

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Иранские спасатели прибыли к месту источника тепла, обнаруженного турецким самолетом Akıncı в районе поисков вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси, но никаких следов воздушного транспорта обнаружено не было, передает телеканал Press TV.
Ранее стало известно о выдвижении спасательной команды к месту предполагаемого крушения вертолета иранского лидера.
Вертолет с Раиси совершил жесткую посадку в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе страны 19 мая. На место аварии были направлены спасатели и несколько машин скорой помощи. Поисковая операция осложняется плохими погодными условиями и густым туманом. Связь с главой государства отсутствует.
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Александр Климов