Подмосковные спасатели помогли госпитализировать пенсионерку из запертой квартиры

«Исследования проводились по 31 загрязняющему веществу. Ни в одной из проб не было выявлено превышения предельно допустимой концентрации опасных элементов. При этом в одной пробе содержание сероводорода оказалось выше, чем в остальных — 0,6 ПДК м. р., но это значение находится в пределах нормы», — говорится в сообщении.