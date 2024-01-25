Подмосковные спасатели помогли госпитализировать пенсионерку из запертой квартиры

Фото: пресс-служба «Мособлпожспаса»
«Прибыв по указанному адресу, спасатели в присутствии сотрудника полиции с помощью слесарного инструмента вскрыли дверь и обеспечили доступ родственникам в жилье. Хозяйка квартиры же сидела на стуле с признаками инсульта. Специалисты незамедлительно вызвали скорую помощь, а затем под присмотром медицинских работников специалисты погрузили 76-летнюю женщину на мягкие носилки и перенесли ее в автомобиль скорой помощи для дальнейшей госпитализации», — объяснил замначальника 308-й ПСЧ Роман Протасевич.
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