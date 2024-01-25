Спасатели помогли ночевавшему в авто несколько ночей жителю Сахалина

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Сотрудники спасательных служб помогли ночевавшему два дня в своём автомобиле из-за снегопада мужчине на Сахалине.
При этом, он выразил благодарность СМИ за информацию его ситуации.
Ранее сообщалось, что мужчина на протяжении двух дней ночевал в своём автомобиле, который застрял в сугробе. Как пояснил мужчина, он опасается, что, если оставит машину, то её ещё больше занесёт снегом так, что он не сможет её найти.
Кроме этого, жительница посёлка под Южно-Сахалинском Наталья Шубина делилась, что из-за сильного снегопада её дом сильно замело, из-за чего ей с большим трудом удалось откопаться. Она добавляла, что дороги в посёлке таже замело снегом настолько сильно, что добраться до магазинов за необходимым практически невозможно.
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«Похоже, помогла публикация: меня вытащили, сейчас я уже на заправке, еду домой», — поделился в беседе с RT житель Сахалина.
Кроме этого, жительница посёлка под Южно-Сахалинском Наталья Шубина делилась, что из-за сильного снегопада её дом сильно замело, из-за чего ей с большим трудом удалось откопаться. Она добавляла, что дороги в посёлке таже замело снегом настолько сильно, что добраться до магазинов за необходимым практически невозможно.
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Мелисса Тимофеева