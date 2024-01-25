В Подмосковье спасли пенсионера, который чуть не замёрз насмерть в поле

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Пожилого мужчину, едва не замерзшего насмерть в поле в городском округе Шатура, спасли работники Мособлпожспаса, сообщает пресс-служба ведомства.
«Сообщение о происшествии поступило в Службу-112 ночью. 73-летний мужчина рассказал, что возвращался из Москвы домой — в деревню Югино. Он доехал до посёлка санатория «Озеро Белое», а оттуда отправился пешком, так как транспорт уже не ходил. Через два километра мужчину оставили силы, он остановился и начал замерзать», — говорится в сообщении.
Спасатели, следуя по маршруту звонившего, вскоре нашли его сидящим на снегу. Мужчину подняли, довели до машины и отвезли домой. Помощь врачей пострадавшему не потребовалась.
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Лев Каштанов