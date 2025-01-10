Спасатели помогли потерявшей сознание пенсионерке в Москве

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В Москве спасатели помогли потерявшей сознание пенсионерке, сын которой в течение суток не мог с ней связаться. Как сообщает АГН «Москва», сотрудники вскрыли запертую дверь, оказали женщине первую помощь и передали ее врачам.
«Обеспокоенный родственник приехал по адресу и оказался перед запертой изнутри дверью. На звонки хозяйка квартиры не отвечала. По прибытии спасатели вскрыли дверь с помощью инструмента и обнаружили пожилую женщину на полу в беспомощном состоянии», — приводят в агентстве сообщение департамента по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности Москвы.Вместе с этим еще одна волнующая история со спасением произошла в Кемеровской области, где спасатели отыскали четверых подростков, заблудившихся в лесу у горнолыжного курорта Шерегеш. Как сообщает «Сiбдепо», поисково-спасательный отряд на снегоходе и лыжах провел поиски, обнаружил ребят и эвакуировал их.
«Спасатели Таштагольского поискового аварийно-спасательного отряда на снегоходе и лыжах прибыли на место происшествия, провели поиски, обнаружили ребят и эвакуировали их к автомобильной стоянке», — пишет издание.Читайте также:
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