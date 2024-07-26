Правительство региона: от прорыва дамбы в Челябинской области никто не пострадал

Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области
При прорыве дамбы в Челябинской области, по предварительным данным, никто не пострадал. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона. Однако медики готовы оказать помощь всем, кто о ней попросит, добавили в сообщении.
«Предварительно, пострадавших нет. Тем не менее, медики готовы оказать помощь, если потребуется», — говорится в заявлении.Причиной прорыва дамбы власти назвали масштабный циклон, из-за которого область накрыли аномальные ливни.
«Потребовалась эвакуация 35 человек из Киолима. Идет эвакуация из других населенных пунктов», — пишет пресс-служба.Прорыв дамбы произошел сегодня вечером, 26 июля, на Киалимском водохранилище. В Карабашском округе Челябинской области после этого ввели режим чрезвычайной ситуации.
По данным властей, вода прибывает в близлежащие поселки Мухаметово, Карасево, Байдашево, Киолим, Сактаево. Они находятся в 2-ух и более километрах от водохранилища, совокупно в них проживают около 200 человек.
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