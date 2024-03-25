Жителей Подмосковья предупредили об активизации мошенников на фоне теракта в «Крокусе»

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Несколько новых сценариев мошенничества начали использовать преступники после теракта в красногорском «Крокусе», о них жителей Подмосковья предупреждают специалисты регионального Мингосуправления, сообщает пресс-служба министерства.
«Один из вариантов обмана — обещание предоставить некую «эксклюзивную» информацию о теракте в обмен на подписку на каналы. Кроме того, мошенники через мессенджеры проводят сбор денег якобы в пользу пострадавших и семей погибших», — говорится в сообщении.Кроме того, есть сценарий с использованием телефонных звонков: мошенник звонит, представляется следователем и предлагает сообщить ему личные данные для проверки родственных связей с погибшими в ходе теракта.
Сбор пожертвований в пользу пострадавших и семей погибших ведётся через Российский Красный Крест и на сайте акции #МЫВМЕСТЕ.
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