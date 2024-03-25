Названы имена еще трёх причастных к теракту в «Крокусе»

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В Басманный суд передали материалы еще на трёх подозреваемых в причастности к теракту в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает РИА Новости.
«Обвиняемые — Исломов Аминчон Исроилович, Исломов Диловар Исроилович, а также подозреваемый Исломов Исроил Ибрагимович», — говорится в сообщении.Уточняется, что подозреваемые являются родственниками — два брата и отец. Все трое задержаны. Им уже предъявлены обвинения.
Четвертым задержанным стал Мухаммадсобир Файзов, ранее под стражу были отправлены Саидакрами Рачабализоду, Далерджон Мирзоев и Шамсидин Фаридуни. Их обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). По этой статье предусматривается наказание вплоть до пожизненного.
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