В США готовятся к разрушениям: Ураган Милтон может превзойти катастрофу Катрины

29 сентября к гипермаркету в Пушкино вызвали бригаду скорой помощи для 22-летней Екатерины, страдающей сахарным диабетом. Мать девочки попросила приехать врачей к автомобилю на парковке у магазина. Спасти девушку не удалось. Она скончалась в день рождения матери. Позже в этой истории начали всплывать все новые странности. Оказалось, что машина на парковке служила женщинам домом, а жили они там в компании 18 кошек. Подробности в материале «Радио 1».