В США готовятся к разрушениям: Ураган Милтон может превзойти катастрофу Катрины

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Приближающийся к побережью Флориды ураган «Милтон» может нанести разрушения, превосходящие по масштабам ураган «Катрину» 2005 года, предупреждают эксперты.
Ожидается, что ураган обрушится на густонаселенный район залива Тампа, что делает его особенно опасным.
Ураган «Катрина» стал одним из самых разрушительных в истории США, унеся жизни 1836 человек и разрушив Новый Орлеан. Ущерб составил 125 миллиардов долларов, из которых 60 миллиардов — потери страховых компаний.
Дэвид Холт, доцент кафедры географии Университета Южного Миссисипи, заявил, что ураган "Милтон" может нанести еще более серьезный ущерб, особенно если сохранит силу пятой категории. Порт Тампа, находящийся в одноименном заливе, не испытывал воздействия ураганов с начала 1900-х годов, что делает его одним из самых уязвимых в стране.
Ранее сообщалось, что В американском штате Флорида полиция и Национальная гвардия эвакуировали свыше 5,5 миллиона человек. Жителям пришлось покинуть свои дома из-за урагана «Милтон». В публикации подчёркивается, что эта эвакуация стала одной из самых массовых за всю историю США. Власти округов и муниципалитетов Флориды призвали жителей штата искать близлежащие укрытия и не уезжать далеко от дома.
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«Милтон» может стать одним из самых разрушительных ураганов в истории
Ураган «Катрина» стал одним из самых разрушительных в истории США, унеся жизни 1836 человек и разрушив Новый Орлеан. Ущерб составил 125 миллиардов долларов, из которых 60 миллиардов — потери страховых компаний.
Дэвид Холт, доцент кафедры географии Университета Южного Миссисипи, заявил, что ураган "Милтон" может нанести еще более серьезный ущерб, особенно если сохранит силу пятой категории. Порт Тампа, находящийся в одноименном заливе, не испытывал воздействия ураганов с начала 1900-х годов, что делает его одним из самых уязвимых в стране.
Ранее сообщалось, что В американском штате Флорида полиция и Национальная гвардия эвакуировали свыше 5,5 миллиона человек. Жителям пришлось покинуть свои дома из-за урагана «Милтон». В публикации подчёркивается, что эта эвакуация стала одной из самых массовых за всю историю США. Власти округов и муниципалитетов Флориды призвали жителей штата искать близлежащие укрытия и не уезжать далеко от дома.
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«Милтон» может стать одним из самых разрушительных ураганов в истории
Елена Перлова