Ураган «Милтон» унес множество жизней во Флориде

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Ураган «Милтон», который ударил по штату Флорида, унес жизни жителей как западной, так и восточной частей региона. Миллионы людей остались без электричества, а десятки домов были разрушены. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на американские СМИ.
Отмечается, что ураган привел к трагическим последствиям в доме для пожилых людей на восточном побережье Флориды, хотя основной удар пришелся на западное побережье. Помимо этого, сообщается, что без электричества остались более 1 миллион 280 тысяч домов.
Напомним, что ураган «Милтон» достиг берегов Соединенных Штатов Америки на западном побережье Флориды в ночь на четверг. По данным Национального центра по наблюдению за ураганами, «Милтон» относится к третьей категории по шкале ураганных ветров Саффира-Симпсона.
При этом NHC отметил, что «Милтон» менее мощный, чем ураган «Хелен», который обрушился на страну в конце сентября и принадлежал к четвертой категории. «Хелен» стал вторым по числу жертв ураганом за последние 50 лет.
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Напомним, что ураган «Милтон» достиг берегов Соединенных Штатов Америки на западном побережье Флориды в ночь на четверг. По данным Национального центра по наблюдению за ураганами, «Милтон» относится к третьей категории по шкале ураганных ветров Саффира-Симпсона.
При этом NHC отметил, что «Милтон» менее мощный, чем ураган «Хелен», который обрушился на страну в конце сентября и принадлежал к четвертой категории. «Хелен» стал вторым по числу жертв ураганом за последние 50 лет.
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Дарья Осипова