Юрист раскрыла, могут ли Аллу Пугачеву лишить пенсии в России

Юрист Браун: Алла Пугачева может потерять почетные звания и доплаты к пенсии в РФ

Алла Пугачева (Фото: Instagram* @alla_orfey)

Певица Алла Пугачева до сих пор получает пенсию по старости в России. Юрист и подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун объяснила РИА Новости, стоит ли артистке опасаться полного лишения пенсии в РФ.





Эксперт напомнила, что в России право на трудовую пенсию имеют люди, получившие гражданство по рождению, либо те, кто приобрел его за время жизни.



В настоящее время общая пенсия Примадонны в РФ составляет около 105 тысяч рублей. В нее входит компенсация за звание народной артистки — почти 42 тысячи рублей, доплата за орден — 29 тысяч рублей, а также федеральные надбавки.



Лишить Пугачеву пенсии по старости не выйдет, поскольку у нее гражданство РФ с рождения. Его нельзя «отменить» ни при каких обстоятельствах.



В отличие от приобретенного гражданства, полученное по рождению защищено законом даже за такие тяжкие преступления, как государственная измена или терроризм.




