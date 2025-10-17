Юрист раскрыла, могут ли Аллу Пугачеву лишить пенсии в России
Певица Алла Пугачева до сих пор получает пенсию по старости в России. Юрист и подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун объяснила РИА Новости, стоит ли артистке опасаться полного лишения пенсии в РФ.
Эксперт напомнила, что в России право на трудовую пенсию имеют люди, получившие гражданство по рождению, либо те, кто приобрел его за время жизни.
В настоящее время общая пенсия Примадонны в РФ составляет около 105 тысяч рублей. В нее входит компенсация за звание народной артистки — почти 42 тысячи рублей, доплата за орден — 29 тысяч рублей, а также федеральные надбавки.
Лишить Пугачеву пенсии по старости не выйдет, поскольку у нее гражданство РФ с рождения. Его нельзя «отменить» ни при каких обстоятельствах.
В отличие от приобретенного гражданства, полученное по рождению защищено законом даже за такие тяжкие преступления, как государственная измена или терроризм.
При этом Браун отметила, что в случае возбуждения уголовного дела против Пугачевой, за которым последует обвинительный приговор, суд может лишить звезду почетных званий и всех доплат к пенсии.
Напомним, что Алла Пугачева покинула Россию осенью 2022 года, что вызвало волну критики в ее адрес. Несмотря на периодические возвращения, как это было в ноябре 2023 года для записи песен, певица продолжает проживать за границей.