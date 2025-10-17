Достижения.рф

Юрист раскрыла, могут ли Аллу Пугачеву лишить пенсии в России

Юрист Браун: Алла Пугачева может потерять почетные звания и доплаты к пенсии в РФ
Алла Пугачева (Фото: Instagram* @alla_orfey)

Певица Алла Пугачева до сих пор получает пенсию по старости в России. Юрист и подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун объяснила РИА Новости, стоит ли артистке опасаться полного лишения пенсии в РФ.



Эксперт напомнила, что в России право на трудовую пенсию имеют люди, получившие гражданство по рождению, либо те, кто приобрел его за время жизни.

В настоящее время общая пенсия Примадонны в РФ составляет около 105 тысяч рублей. В нее входит компенсация за звание народной артистки — почти 42 тысячи рублей, доплата за орден — 29 тысяч рублей, а также федеральные надбавки.

Лишить Пугачеву пенсии по старости не выйдет, поскольку у нее гражданство РФ с рождения. Его нельзя «отменить» ни при каких обстоятельствах.

В отличие от приобретенного гражданства, полученное по рождению защищено законом даже за такие тяжкие преступления, как государственная измена или терроризм.

Пугачеву могут лишить звания народной артистки России
При этом Браун отметила, что в случае возбуждения уголовного дела против Пугачевой, за которым последует обвинительный приговор, суд может лишить звезду почетных званий и всех доплат к пенсии.

Напомним, что Алла Пугачева покинула Россию осенью 2022 года, что вызвало волну критики в ее адрес. Несмотря на периодические возвращения, как это было в ноябре 2023 года для записи песен, певица продолжает проживать за границей.

