Спасатели вытащили в окно 300-килограммового москвича для госпитализации — видео

Видео: МЧС России
Сотрудники МЧС эвакуировали из квартиры 300-килограммового мужчину, которому стало плохо, для этого спасателям потребовалось демонтировать оконную решётку. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.
Согласно сообщению, 54-летнему жителю Москвы весом порядка 300 кг стало плохо, он вызвал скорую помощь. Оказалось, что ему необходима госпитализация, однако самостоятельно передвигаться он не мог. Тогда на помощь вызвали МЧС.
Чтобы вынести мужчину на улицу потребовалась сила восьмерых спасателей. Москвич проживает в квартире на первом этаже. Сотрудники МЧС демонтировали оконную решётку и через окно транспортировали мужчину в карету скорой помощи, используя лестницу и носилки. Всё закончилось благополучно, и мужчину отправили в больницу.
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Элина Позднякова