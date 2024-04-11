Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Спасатели вытащили в окно 300-килограммового москвича для госпитализации — видео

Спасатели вытащили в окно 300-килограммового москвича для госпитализации — видео

Спасатели через окно эвакуировали 300-килограммового москвича для госпитализации
11 апреля 2024, 16:07

Видео: МЧС России

Сотрудники МЧС эвакуировали из квартиры 300-килограммового мужчину, которому стало плохо, для этого спасателям потребовалось демонтировать оконную решётку. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.


Согласно сообщению, 54-летнему жителю Москвы весом порядка 300 кг стало плохо, он вызвал скорую помощь. Оказалось, что ему необходима госпитализация, однако самостоятельно передвигаться он не мог. Тогда на помощь вызвали МЧС.

Чтобы вынести мужчину на улицу потребовалась сила восьмерых спасателей. Москвич проживает в квартире на первом этаже. Сотрудники МЧС демонтировали оконную решётку и через окно транспортировали мужчину в карету скорой помощи, используя лестницу и носилки. Всё закончилось благополучно, и мужчину отправили в больницу.

Читайте также:

МЧС увеличило численность сил для ликвидации прорыва дамбы в Орске

«Сели и уехали»: Глава МЧС по Ростовской области угнал пожарную машину

МЧС: Спасатели завершили разбор завалов в «Крокус Сити Холле»
#спасатели
#окно
#помощь
#мчс
#госпитализация
#сотрудники
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Мытищах нетрезвый мужчина напал с ножом на прохожего
11 апреля 2024, 16:55

Молодого человека, ударившего ножом прохожего на улице Мира в Мытищах, задержали сотрудники вневедомственной охраны, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.
«О происшествии росгвардейцы узнали в ходе патрулирования города. Им сообщили, что на улице Мира происходит драка. Выяснилось, что молодой человек напал на незнакомого ему мужчину и потребовал от него десять тысяч рублей. Получив отказ, он несколько раз ударил мужчину ножом», — говорится в сообщении.
Росгвардейцы задержали нападавшего, им оказался 25-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья, в момент задержания молодой человек был пьян и не смог внятно объяснить, зачем совершил нападением. Его передали полицейским для дальнейших разбирательств.

Пострадавшего госпитализировали, его жизнь вне опасности.

Читайте также:

Спасатели вытащили в окно 300-килограммового москвича для госпитализации — видео

Из горящего дома в Щёлкове эвакуировали восемь человек и собаку

В Подмосковье обнаружили схрон с оружием обвиняемого в расстреле полицейских
#мытищи
#нападение
#росгвардия
#криминал
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Новочеркасске у бойца СВО хотят забрать единственное жильё
11 апреля 2024, 16:44

Фото: iStock/Prostock-Studio

В Новочеркасске Ростовской области бойца спецоперации хотят выгнать из единственной квартиры. Об это пишет сетевое издание «Привет-Ростов.ру».
Согласно сообщению, мужчину купил квартиру ещё в 2019 году. Для этого он воспользовался военной ипотекой. Однако спустя некоторое время выяснилось, что у квартиры есть другой собственник. Он подал виндикационный иск к военнослужащему, который находится на СВО, и потребовал изъять у него жильё.

Адвокат бойца СВО отметил, что впервые сталкивается с подобным случаем. При этом уточняется, что поскольку квартиру купили с привлечением заемных средств, на нее не действуют нормы о невозможности обратить взыскание на единственное жилье.

Военному уже пообещали помощь в Госдуме. Займется этим вопросом депутат Евгения Бессонова.

Читайте также:

«Нахожусь в зоне СВО»: жену бизнесмена Портнягина задержали за налоговые махинации

Стала известна судьба лежащего в коме и признанного дезертиром ветерана СВО

Россиянка украла у бойца СВО миллион рублей и сбежала с любовником
#помощь
#жильё
#квартиры
#адвокат
#депутат
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Из горящего дома в Щёлкове эвакуировали восемь человек и собаку
11 апреля 2024, 15:30

Фото: iStock/Prostock-Studio

Восемь человек и собаку вывели из задымлённого подъезда в жилом доме в Щёлкове подмосковные спасатели, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«О пожаре в многоквартирном жилом доме сообщили очевидцы, на место сразу отправились пожарные расчёты. Сильное задымление было видно на уровне четвёртого этажа дома. Возгорание произошло в приквартирном холле. Пожарные при помощи вентилятора расчистили воздух от дыма и понизили температуру в подъезде, что позволило эвакуировать жильцов», — говорится в сообщении.
Из горящего дома спасатели вывели шестилетнего мальчика и женщину, а затем вынесли их собаку, которая пряталась на техническом этаже. Всего пожарные помогли выйти из задымлённого подъезда восьмерым жильцам. Ни один из них не пострадал, медицинская помощь никому не понадобилась.

Пожарные оперативно потушили возгорание, не дав огню распространиться на другие помещения.

Читайте также:

В Подмосковье обнаружили схрон с оружием обвиняемого в расстреле полицейских

В Удмуртии зафиксировали крупный пожар

«Нахожусь в зоне СВО»: жену бизнесмена Портнягина задержали за налоговые махинации
#щёлково
#спасатели
#пожар
#эвакуация
#собака
#мособлпожспас
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье обнаружили схрон с оружием обвиняемого в расстреле полицейских
11 апреля 2024, 14:46

Фото: iStock/Prostock-Studio

Полицейские обнаружили тайник с оружием, принадлежащий обвиняемому в расстреле полицейских в Щёлкове Василию Бурякову. Об этом сообщает СК РФ.
«Следователями и криминалистами подмосковного СК во взаимодействии с оперативными сотрудниками обнаружен тайник обвиняемого, в котором находился схрон оружия», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что у преступника нашли автомат, пистолет, патроны и гильзы, а также контейнеры с веществом, похожим на наркотики.

Напомним, подозреваемого удалось задержать 11 апреля в Тверской области. Поймать сбежавшего наркоторговца-байкера удалось сотрудникам ГУ МВД России по Московской области совместно с тверскими коллегами при силовой поддержке Росгвардии. Подозреваемый признал вину.

Читайте также:

В Щёлково во время обхода квартир убиты два полицейских

В Щелково введен план «Сирена» после убийства полицейского

МВД опубликовало видео допроса подозреваемого в нападении на полицейских в Щелково
#щёлково
#наркотики
#мвд
#контейнеры
#видео
#пистолет
#план
#гу мвд россии по московской области
#telegram
Следите за нашими новостями
в удобном формате
НАК опубликовал кадры ликвидации двух боевиков, готовивших теракты в Нальчике
11 апреля 2024, 13:33

Фото: iStock/Prostock-Studio

Национальный антитеррористический комитет РФ опубликовал кадры контртеррористической операции в Кабардино-Балкарии, где ликвидировали двух боевиков, открывших огонь по силовикам.
Как пишет НАК, на месте боестолкновения обнаружены автоматическое оружие и боеприпасы. Сейчас там работают взрывотехники ФСБ. По данным комитета, потерь среди силовиков и гражданского населения нет.

На кадрах в том числе последствия боя — на доме многочисленные следы от пуль, а на машине силовиков — дырки от стрельбы. На кадрах также показывают оружие боевиков.

Ранее режим КТО вводили в Махачкале и Каспийске Республики Дагестан. Там сотрудники ФСБ искали подозреваемых в причастности к террористическим организациям. В результате боевиков вычислил спецназ ФСБ. Их заблокировали в нескольких квартирах в жилых кварталах.

Читайте также:

Пленный спецназовец ВСУ рассказал о подготовке на базе Солсбери в Британии

Пресечена спланированная Британией высадка десанта на Тендровскую косу

WarGonzo: ВС РФ уничтожили украинский десант на левом берегу Днепра
#россия
#фсб
#оружие
#боеприпасы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
МВД опубликовало видео допроса подозреваемого в нападении на полицейских в Щелково
11 апреля 2024, 13:25

Фото: ГУ МВД

Василий Буряков, задержанный по подозрению в нападении на полицейских на проселочной дороге в Подмосковье, признал свою вину на первом допросе. Об этом 11 апреля сообщила официальный представитель ГУ МВД России Ирина Волк, опубликовав видео допроса. Мужчина был арестован на территории Тверской области через четыре дня после происшествия.
«На территории Тверской области сотрудники ГУ МВД России по Московской области совместно с тверскими коллегами при силовой поддержке Росгвардии задержали подозреваемого в нападении на полицейских Отдела полиции по городскому округу Лосино-Петровский МУ МВД России "Щёлковское" 7 апреля этого года», — написала Волк.



По данным следствия, 7 апреля полицейские проводили операцию по задержанию наркодилеров в подмосковном Щелково. Двое стражей порядка заметили подозреваемого и попытались задержать его, однако он оказал активное сопротивление, открыв огонь в сторону правоохранителей не менее шести раз. Один из полицейских скончался от полученный ранений. Злоумышленник скрылся на мотоцикле с места происшествия, двигаясь в направлении Санкт-Петербурга по трассе М11.

Читайте также:

По полицейским из Щёлково открыл огонь наркокурьер, которого заметили на трассе М11

В Щёлково во время обхода квартир убиты два полицейских

В Щелково введен план «Сирена» после убийства полицейского
#подмосковье
#щёлково
#мвд
#видео
#план
#полицейские
#мужчина
#гу мвд россии по московской области
#происшествия
#ирина волк
#наркокурьер
#сотрудники
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Убившего полицейского байкера-наркоторговца задержали в Тверской области
11 апреля 2024, 13:17

Фото: iStock/blinow61

Подозреваемый в нападении на полицейских в Подмосковье, задержан в Тверской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщила представитель МВД России Ирина Волк.
Задержать сбежавшего наркоторговца-байкера удалось сотрудники ГУ МВД России по Московской области совместно с тверскими коллегами при силовой поддержке Росгвардии. Подозреваемый признал вину.

Напомним, нападение на сотрудников полиции в подмосковном поселке произошло 7 апреля. Право охранители устроили засаду с целью обнаружить наркодилера в месте хранения закладок. Когда мужчина увидел сотрудников, он открыл по ним огонь. Один из них скончался на месте, второго госпитализировали с ранением головы.

Читайте также:

По полицейским из Щёлково открыл огонь наркокурьер, которого заметили на трассе М11

В Щёлково во время обхода квартир убиты два полицейских

В Щелково введен план «Сирена» после убийства полицейского
#щёлково
#нападение
#мвд
#мужчина
#гу мвд россии по московской области
#наркокурьер
#сотрудники
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Бежавший в чеховский лес пособник террористов из «Крокуса» уехал в Польшу
11 апреля 2024, 13:06

Фото: iStock/Михаил Руденко

Разыскиваемый сообщник террористов из «Крокус Сити Холла» находится в Польше, сообщила RT его приемная дочь.
Как рассказала девушка, она долгое время не видела отчима, созванивалась с ним редко. В последний раз они говорили несколько недель назад.

Также она сообщила, что 10 апреля ее мать общалась с подозреваемым по телефону. Он сказал, что ремонтирует машины в Польше.

Она добавила, что в России ее отчим появлялся очень редко, последний раз он был в стране зимой. На связь с девушкой он не выходит, его телефон, как правило, недоступен.

В среду в подмосковном Чехове для сотрудников спецслужб и правоохранительных органов ввели сигнал «Сирена». Причиной послужил подозреваемый в пособничестве террористам, который скрылся от оперативников в лесах округа.

Читайте также:

Диловар Исломов отрицает свою вину по делу о теракте в «Крокусе»

В ДНР заявили, что украинские службы стоят за нападением на «Крокус»

Суд в Москве арестовал одиннадцатого фигуранта дела о нападении на «Крокус» Шарипзоду
#россия
#крокус сити холл
#польша
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Нахожусь в зоне СВО»: жену бизнесмена Портнягина задержали за налоговые махинации
В Москве задержали супругу блогера и автора книги «Трансформатор» Портнягина
11 апреля 2024, 13:03

Фото: istock / Dzurag

Сотрудники полиции в Москве задержали супругу основателя бизнес-клуба Club 500, блогера и автора книги «Трансформатор» Дмитрия Портнягина. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
Правоохранители приехали к нему домой ранним утром. В жилище Портнягина был произведен обыск в рамках уголовного дела по уклонению от уплаты налогов и сборов.

Портнягин также сообщил, что в настоящее время он находится в зоне СВО на Украине, но о целях своей поездки подробностей не привел. Он добавил, что сегодня же оплатит все задолженности. Предприниматель выразил надежду на то, что в ближайшее время его супругу отпустят домой.

Читайте также:

Налоговая подала в суд на Сергея Лазарева

В Госдуме предложили ввести дополнительный налог для иноагентов

Налоговая служба насчитала у Блиновской около 1,5 миллиарда рублей недостачи
#суд
#предприниматель
#жилище
#сво
#налог
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф