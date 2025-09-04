На границе с Россией выявлена бубонная чума

04 сентября 2025, 17:35

У границ России зафиксирован случай бубонной чумы

Фото: Istock/Niphon Khiawprommas

Случай бубонной чумы выявлен у жителя монгольского аймака Хубсугул, граничащего с Россией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местную комиссию по ЧС.