На границе с Россией выявлена бубонная чума
Случай бубонной чумы выявлен у жителя монгольского аймака Хубсугул, граничащего с Россией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местную комиссию по ЧС.
В родном поселении мужчины, Цагаан-Уул, введён частичный карантин. Заболевший госпитализирован и получает лечение. По данным властей, в августе природные очаги чумы были зарегистрированы в 17 аймаках страны.
За последние 10 лет в Монголии зафиксировано 20 случаев заражения, 9 из них стали смертельными. Как отмечается, заражение чумой в Монголии и соседних регионах России (Республика Алтай, Тува) происходит в процессе разделки тушек сусликов и последующего употребления их мяса в пищу. Несмотря на то, что данный промысел традиционен для региона, он официально запрещён в Монголии с 2005 года.
