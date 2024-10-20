Спасатели завершили разбор завалов дома в Тамбовской области после взрыва газа

Взрыв газа в жилом доме в Кирсанове Тамбовской области (Видео: МЧС России)
Сотрудники МЧС завершили разбор завалов дома в Кирсанове Тамбовской области, где произошёл взрыв бытового газа. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Напомним, что в субботу утром губернатор Тамбовской области Максим Егоров сообщил о вызрве бытового газа в многоквартирном жилом доме. Там вспыхнул пожар, который пожарно-спасательные подразделения МЧС локализовали на площади 150 квадратных метров. Ликвидацией последствий занимались 34 специалиста и 18 единиц техники.
В результате взрыва погибли четыре человека, ещё девять получили ранения различной степени тяжести. По поручению Егорова, в Кирсанове был объявлен режим ЧС.
В воскресенье вечером аварийно-спасательные работы подошли к концу. Сотрудникам МЧС удалось спасти пять человек.
По последним сведениям, в результате взрыва бытового газа погибли пять человек, одиннадцать пострадали. Девять из них после осмотра врачей были отправлены на амбулаторное лечение. Ещё двоим потребовалась госпитализация.
В разборе завалов принимали участие 150 человек и 35 единиц техники. Им удалось разобрать 300 кубометров разрушенных конструкций.
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В результате взрыва погибли четыре человека, ещё девять получили ранения различной степени тяжести. По поручению Егорова, в Кирсанове был объявлен режим ЧС.
В воскресенье вечером аварийно-спасательные работы подошли к концу. Сотрудникам МЧС удалось спасти пять человек.
По последним сведениям, в результате взрыва бытового газа погибли пять человек, одиннадцать пострадали. Девять из них после осмотра врачей были отправлены на амбулаторное лечение. Ещё двоим потребовалась госпитализация.
В разборе завалов принимали участие 150 человек и 35 единиц техники. Им удалось разобрать 300 кубометров разрушенных конструкций.
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Анастасия Чинкова