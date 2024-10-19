Девять человек пострадали из-за взрыва газа в доме в Тамбовской области

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Девять человек пострадали в результате взрыва бытового газа в жилой многоэтажке в Кирсанове Тамбовской области. Об этом сообщили в правительстве региона.
Двоих пострадавших госпитализировали в областную больницу, шесть пациентов в стрессом состоянии остаются в терапевтическом отделении Кирсановской районной больницы.
Уточняется, что еще одну пострадавшую отпустили после медицинского осмотра домой.
Напомним, сегодня, 19 октября, в Тамбовской области произошел взрыв бытового газа в многоквартирном жилом доме. Число погибших в результате взрыва газа возросло до трех. Сотрудники оперативных служб потушили огонь, который возник после взрыва, на площади 150 квадратов. Губернатор Тамбовской области Максим Егоров поручил ввести в городе режим ЧС.
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Уточняется, что еще одну пострадавшую отпустили после медицинского осмотра домой.
Напомним, сегодня, 19 октября, в Тамбовской области произошел взрыв бытового газа в многоквартирном жилом доме. Число погибших в результате взрыва газа возросло до трех. Сотрудники оперативных служб потушили огонь, который возник после взрыва, на площади 150 квадратов. Губернатор Тамбовской области Максим Егоров поручил ввести в городе режим ЧС.
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Екатерина Коршунова