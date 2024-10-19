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Девять человек пострадали из-за взрыва газа в доме в Тамбовской области

19 октября 2024, 12:08
Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

Девять человек пострадали в результате взрыва бытового газа в жилой многоэтажке в Кирсанове Тамбовской области. Об этом сообщили в правительстве региона.
Двоих пострадавших госпитализировали в областную больницу, шесть пациентов в стрессом состоянии остаются в терапевтическом отделении Кирсановской районной больницы.

Уточняется, что еще одну пострадавшую отпустили после медицинского осмотра домой.



Напомним, сегодня, 19 октября, в Тамбовской области произошел взрыв бытового газа в многоквартирном жилом доме. Число погибших в результате взрыва газа возросло до трех. Сотрудники оперативных служб потушили огонь, который возник после взрыва, на площади 150 квадратов. Губернатор Тамбовской области Максим Егоров поручил ввести в городе режим ​ЧС.

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Поиски пропавших с перевернувшегося у Сахалина судна приостановили из-за погоды
19 октября 2024, 12:24

Фото: iStock/andrej67

Поиски пропавших моряков с перевернувшегося в Сахалинской области судна «Григорий Ловцов» приостановили из-за погоды. Об этом со ссылкой на областное ГУ МЧС сообщает ТАСС. Отмечается, что на данный момент удалось найти тела трех членов экипажа.
Ранее сообщалось, что к месту происшествия отправили вертолет Ми-8 со спасателями на борту. Специалисты пытаются перевернуть опрокинувшееся судно для его обследования. Всего в поисках участвуют 58 человек и 18 единиц техники.

Напомним, грузовое судно «Григорий Ловцов» перевернулось в районе порта Корсаков в Сахалинской области, в пятницу, 18 октября. В момент происшествия на борту корабля находились 8 человек. К настоящему времени удалось спасти троих членов экипажа, их госпитализировали.

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#судно
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#специалисты
#происшествия
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В Кейсарии дрон атаковал резиденцию Нетаньяху
Ливанский дрон атаковал дом премьер-министра Нетаньяху
19 октября 2024, 11:59

Фото: Риа Новости/ Сергей Гунеев

Из Ливана запустили дрон, направленный на дом премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
В момент атаки премьер-министра и его супруги Сары не было в резиденции, сообщает канцелярия. Сейчас семья Нетаньяху все больше выходных проводит на вилле в Иерусалиме. Ранее премьер-министр выбирал для отдыха атакованный 19 октября дом в Кейсарии.

Из Ливана на территорию Израиля утром запустили три беспилотника — один из них и атаковал резиденцию Нетаньяху. Оставшиеся два дрона устранили с помощью ПВО, сообщает израильская армия (ЦАХАЛ).

Местные жители передавали сообщения о сильных взрывах. Они не понимали с чьей стороны идет атака, так как никаких сигналов тревоги не поступало.

Полиция оцепила район и приостановила движение автомобилей возле атакованной резиденции премьер-министра.

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#израиль
#ливан
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Губернатор Тамбовской области поручил ввести режим ЧС в Кирсанове
19 октября 2024, 11:36

Фото: iStock/Motortion

Губернатор Тамбовской области Максим Егоров поручил ввести в городе режим чрезвычайной ситуации для оказания необходимой помощи людям. Об этом сообщается в Telegram-канале главы региона.
Уточняется, что Егоров прибыл в Кирсанов, где утром произошел взрыв бытового газа в многоквартирном доме. Губернатор также провел осмотр места происшествия и пообщался с местными жителями.

По данным МЧС России на 10:00 мск, число погибших в результате взрыва газа возросло до трех. Пять человек пострадали. Сотрудники оперативных служб потушили огонь на 150 квадратах, который возник после утечки бытового газа.

Напомним, ранее в Раменском в одном из многоквартирных жилых домов произошел взрыв бытового газа, погиб человек.

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#губернатор
#мчс
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#происшествия
#взрыв бытового газа
#сотрудники
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Секретную подземную тюрьму «Дом зеркал» обнаружили в Бангладеш
NYT: в Бангладеш нашли секретную подземную тюрьму «Дом зеркал»
19 октября 2024, 11:31

Фото: iStock/Sayan_Moongklang

В Бангладеш обнаружили секретную подземную тюрьму, которую ее узники прозвали «Дом зеркал». Об этом сообщает американская газета New York Times со ссылкой на бывших заключенных. Отмечается, что арестанты, отправленные в это учреждение, не имели права видеть никого, кроме самих себя.
По данным издания, с приходом к власти Шейх Хасины в 2009 году началась волна репрессий, за время которой без вести пропали более 700 диссидентов. Тогда под руководством военной разведки создали несколько специальных секретных тюрем.

По словам бывших узников, над ними часто раздавался гул от военных парадов, пока они сидели в одиночных камерах с правом на прогулку лишь раз в восемь лет. Они рассказали о жестоких пытках и тяжелых условиях содержания. К примеру, в каждой камере ставили большие вентиляторы для вытяжки, громкий звук работы которых сводил многих с ума.

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#инцидент
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В Тамбовской области число погибших при взрыве газа увеличилось до трех
19 октября 2024, 10:44

Фото: iStock/Sayan_Moongklang

Число погибших в результате взрыва газа в жилом доме в Кирсанове Тамбовской области возросло до трех. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
В настоящее время продолжаются работы по ликвидации последствий обрушения в жилом доме в Тамбовской области. Согласно информации ведомства, в процессе разбора конструкций обнаружено тело еще одного погибшего.

Уточняется, что всего пострадали пять человек. Специалисты потушили огонь на 150 квадратах, который начался после утечки бытового газа.

Ранее сообщалось, что в Тюмени произошел пожар в реабилитационном центре. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Fox Weather: сбежавшая с Украины семья погибла при урагане «Хелен» в США
19 октября 2024, 10:34

Фото: istockphoto/SingerGM

При урагане «Хелен» в США погибла семья, которая сбежала с Украины в 2022 году. Как передает Fox Weather, выжил один человек, его зовут Рик Вибе.
По данным журналистов, невестка брата Вибе, ее муж, сын-подросток и мама жили под Херсоном до апреля 2022 года, потом перебрались в Латвию, потом в Литву, оттуда в Польшу, а затем в США, где поселились в Бернсвилле Северной Каролины.

Как уточнили авторы материала, трагедия произошла, когда река Саут-То вышла из берегов, уничтожив жилье Вибе. Тела двух человек обнаружили больше чем в 14 километрах от места происшествия, еще четыре человека числятся пропавшими. По предварительным данным, они тоже погибли.

«К сожалению, похоже, что поисково-спасательная операция сворачивается, потому что она уже длится долго. Она продолжается уже три недели», — прокомментировал Вибе.
«Хелен» настиг Флориду 26 сентября и пошел на север, где вызвал наводнения в нескольких штатах, включая Северную Каролину. Власти сообщили, что погибло больше 230 человек.

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Взрыв бытового газа в доме в Тамбовской области привёл к гибели двух человек
#сша
#природа
#украина
#семья
#смерть
#новости
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В Тюмени произошел пожар в реабилитационном центре
В Тюмени произошел пожар в реабилитационном центре, эвакуированы 77 человек
19 октября 2024, 10:06

Фото: istockphoto/SingerGM

В Тюмени произошел пожар в реабилитационном центре. Об этом сообщает ГУ МЧС по Тюменской области.
Отмечается, что двухэтажное здание загорелось на Коммунистической улице. Специалисты МЧС эвакуировали 77 человек, 6 из них доставили в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая помощь.

В результате происшествия никто не пострадал. Уточняется, что возгорание потушили на 25 квадратных метрах, в ликвидации пожара участвовали 42 специалиста и 12 единиц техники, добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что ангар строящегося предприятия по производству картошки фри загорелся в Калининградской области. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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К месту ЧП с судном «Григорий Ловцов» на Сахалине вылетел вертолёт Ми-8
19 октября 2024, 08:17

Фото: iStock/camptoloma

Вертолёт Ми-8 со спасателями вылетел в район Корсаковского порта на Сахалине, где перевернулось грузовое судно «Григорий Ловцов». Об этом написал в своём Telegram-канале глава региона Валерий Лимаренко.
В настоящее время сотрудники экстренных служб осматривают береговую полосу около места ЧП. Также принимаются специальные меры для возвращения опрокинувшегося судна в устойчивое положение. Ожидается, что после этого специалисты начнут обследовать корабль.

Согласно информации МЧС России, всего в поисково-спасательной операции задействованы 58 человек и 18 единиц техники.

Напомним, грузовое судно «Григорий Ловцов» перевернулось в районе порта Корсаков в Сахалинской области, в пятницу, 18 октября. В момент происшествия на борту корабля находились 8 человек. К настоящему времени удалось спасти троих членов экипажа, их госпитализировали.

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#мчс
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Взрыв бытового газа в доме в Тамбовской области привёл к гибели двух человек
19 октября 2024, 07:39

Фото: iStock/dzika_mrowka

В городе Кирсанов Тамбовской области произошёл взрыв бытового газа в многоквартирном жилом доме. Об этом в своём Telegram-канале написал глава региона Максим Егоров.
По словам губернатора, за медицинской помощью обратились восемь жильцов. Пять человек от госпитализации отказались, добавил Егоров.

Взрыв произошел в 4:55 мск на четвертом этаже дома. В 5:41 мск пожар удалось локализовать. Всех жильцов эвакуировали из здания.

На месте работают сотрудники оперативных служб.

Ранее сообщалось, что в Раменском в одном из многоквартирных жилых домов произошел взрыв бытового газа, погиб один человек. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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