Давид Манукян оставил жену Мари Краймбрери с маленьким ребенком и улетел в Минск
Давид Манукян оставил жену Мари Краймбрери с новорожденным ребенком и улетел в Минск по делам. Певец поделился кадрами из полета, таинственно сообщая фанатам о съемках нового большого проекта.
Манукян и Краймбрери сообщали о рождении своего ребенка 19 мая. Изначально Давид ненадолго приостановил карьеру, чтобы поддержать свою любимую жену после появления первенца на свет. Однако вскоре он вернулся к работе.
Сейчас звезда уже прилетел в Минск. До того, как он рассказал про новый проект, Манукян предложил подписчикам написать ему свои догадки. Позже он уточнил, что участвует в съемках сериала про подростков, дружбу и любовь, однако в детали вдаваться не стал.
Ранним утром 27 июня он порадовал подписчиков зарядом энергии, выложив небольшое видео. Давид объяснил, что он уже в студии, и советует всем фанатам тоже вставать, просыпаться и включать телевизоры, чтобы не пропустить его эфир.
Мари Краймбрери, в свою очередь, тоже не засиживается дома. Недавно певица впервые вышла в свет после родов, чтобы получить награду «Лучшая исполнительница» на Премии МУЗ-ТВ. Она призналась, что поддержка мужа на пути к успеху и эмоциональному балансу была незаменимой.
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