Давид Манукян оставил жену Мари Краймбрери с маленьким ребенком и улетел в Минск

27 июня 2025, 05:54

Мари Краймбрери и DAVA/Давид Манукян с ребенком (Фото: Instagram* @marikraimbrery)

Давид Манукян оставил жену Мари Краймбрери с новорожденным ребенком и улетел в Минск по делам. Певец поделился кадрами из полета, таинственно сообщая фанатам о съемках нового большого проекта.