В Приморье пенсионер убил друга топором из-за ревности
В Пожарском районе Приморского края произошла трагедия, в результате которой 70-летний пенсионер убил своего 66-летнего друга. Об этом пишет Telegram-канал «Shot».
Инцидент случился во время дружеской встречи, когда Александр и его жена Любовь пригласили Виктора в гости для совместного времяпрепровождения.
После того как мужчины выпили, у Александра возникли подозрения относительно отношений своей жены с Виктором, что привело к вспышке ревности. В ходе возникшей драки хозяин квартиры схватил топор и несколько раз ударил своего друга по голове и шее.
От полученных травм Виктор скончался на месте происшествия. Любовь, ставшая свидетелем ужасной сцены, немедленно вызвала полицию. Оба пенсионера ранее не имели судимостей.
Сейчас следственные органы проводят проверку обстоятельств трагедии, а Александр задержан.
Сотрудница столичного офиса 49-летняя Анна плеснула кипяток в лицо коллеге — 35-летней Валентине, а после ударила кружкой по голове. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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