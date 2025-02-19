В Подмосковье из горящего дачного дома спасли двух пенсионеров

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Пожилых мужчину и женщину спасли из горящего двухэтажного дачного дома в микрорайоне Заветы Ильича Пушкинского округа работники Мособлпожспаса, сообщает пресс-служба ведомства.
«Пожар произошёл утром 18 февраля. О нём в службу спасения «Система-112» сообщили очевидцы. Прибывшие на место спасатели увидели, что горит второй этаж дома, площадь возгорания составляла свыше 155 квадратных метров. Пожарные немедленно принялись тушить огонь и, параллельно с этим, провели в помещении разведку, в ходе которой обнаружили в задымлённом доме мужчину и женщину. На них надели спасательные устройства и эвакуировали», — говорится в сообщении.Пострадавших 1952 и 1965 годов рождения госпитализировали с подозрением на отравление продуктами горения. А пожар был потушен в кратчайшие сроки, благодаря чему не успел распространиться на стоящие рядом постройки.
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