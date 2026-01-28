Спасший больше 160 человек пилот потерял работу и работает курьером, чтобы помочь матери-инвалиду
Пилот «Уральских авиалиний» Сергей Белов, который в сентябре 2023 года совершил вынужденную посадку самолета в пшеничном поле под Новосибирском, остался без работы по специальности и теперь подрабатывает курьером, чтобы помогать матери с инвалидностью.
По данным Telegram-канала Mash, Белова не допускают к полетам, из‑за чего он лишен возможности получать прежний доход. Также в отношении него возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта. При этом претензий к пилоту, как утверждается, нет ни у авиакомпании, ни у пассажиров.
Кроме того, в конце января от бывшего командира потребовали выплатить 119 млн рублей в качестве компенсации последствий инцидента. В чью пользу планировалось взыскание, не уточняется, однако суд иск отклонил.
В то же время отмечается, что при повторном рассмотрении требование могут удовлетворить. В таком случае, как говорится в сообщении, у Белова не хватит средств на выплату даже после продажи имущества.
При вынужденной посадке 12 сентября 2023 года на борту лайнера «Уральских авиалиний» находились около 170 человек, включая 23 детей. Никто не пострадал. В апреле 2024 года Белов уволился из авиакомпании по собственному желанию. Вслед за ним ушел и второй пилот Эдуард Семенов, который устроился работать в такси.
Читайте также: