Спасший больше 160 человек пилот потерял работу и работает курьером, чтобы помочь матери-инвалиду

28 января 2026, 20:11

Спасший свыше 160 человек пилот «Уральских авиалиний» Сергей Белов стал курьером

Фото: istockphoto/rebius

Пилот «Уральских авиалиний» Сергей Белов, который в сентябре 2023 года совершил вынужденную посадку самолета в пшеничном поле под Новосибирском, остался без работы по специальности и теперь подрабатывает курьером, чтобы помогать матери с инвалидностью.