Спасённая из мошеннического центра в Мьянме россиянка пыталась защитить соотечественников

13 июля 2026, 04:12

Спасённая из мошеннического центра в Мьянме россиянка рассказала об аферах

Фото: iStock/diego_cervo

Россиянка, которую освободили из мошеннического центра в Мьянме, рассказала о том, что её заставляли участвовать в аферах под страхом смерти. При этом женщина пыталась не обманывать соотечественников, передает РИА Новости.