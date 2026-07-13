Спасённая из мошеннического центра в Мьянме россиянка пыталась защитить соотечественников
Россиянка, которую освободили из мошеннического центра в Мьянме, рассказала о том, что её заставляли участвовать в аферах под страхом смерти. При этом женщина пыталась не обманывать соотечественников, передает РИА Новости.
Напомним, что россиянка приехала в страну по приглашению гражданина Китая, но вместо него её встретили незнакомцы и отвезли в закрытый центр. Женщину заставляли знакомиться с мужчинами онлайн и выманивать у них деньги. Для убедительности мошенники использовали изображения с лицом россиянки, созданные нейросетями.
Основными жертвами злоумышленников были граждане США, однако иногда пострадавшей давали контакты россиян. В таких случаях она сопротивлялась особенно сильно, умоляя не давать подобные задания. Однако никакие просьбы не помогали.
Россиянка всегда старалась сделать разговор с жертвой из РФ максимально коротким и грубым. Более того, она переходила на русский язык, чтобы те, кто её контролировал, не могли точно понять сказанные слова. Женщина надеялась, что по интонации соотечественники догадаются — происходит что-то неладное.
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