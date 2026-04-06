Спелеолог погибла в «Пасти Дракона» в Сочи

06 апреля 2026, 14:52

МЧС достали тело спелеолога из пещеры «Пасть Дракона» в Сочи

В Сочи спасатели завершили операцию по подъёму тела погибшей спелеолога из пещеры Глубокий Яр, которую также называют «Пасть дракона».





Как сообщили в Южном региональном поисково-спасательном отряде (ЮРПСО) МЧС России, трагедия произошла с 24-летней девушкой. О её гибели спасателей уведомила знакомая.



В ведомстве уточнили, что погибшая входила в состав незарегистрированной группы. Работы по эвакуации тела велись в ночь с 4 на 5 апреля силами 16 спасателей из трёх подразделений ЮРПСО, а также четырёх единиц техники.



Из-за сильной обводнённости пещеры специалисты организовали навеску снаряжения по технике SRT (одиночная верёвка). На 30-метровом вертикальном участке они закрепили верёвки и при помощи маятниковой системы переместили погибшую на скальную полку, после чего транспортировали её по каньону на носилках. Тело передали сотруднику следственных органов.



