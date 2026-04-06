В Уфе школьница едва не утонула, пытаясь спасти пьяного рыбака

В Уфе школьница едва не погибла, пытаясь спасти пьяного рыбака на озере Кашкадан. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.



13-летняя девочка заметила мужчину, неподвижно лежащего на льду. Очевидцы вызвали экстренные службы, а она решила помочь самостоятельно, но провалилась в полынью. Прохожие вытащили ребенка из воды, сейчас с ним все в порядке.

Прибывшие на место спасатели эвакуировали рыбака на специальных санях. Оказалось, что мужчина просто уснул после того, как выпил. Рыбу он не поймал.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области трое детей провалились под лед, один из них погиб. В связи с трагедией прокуратура начала проверку.

Лидия Пономарева

