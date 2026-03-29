Специалиста по связям Африки и России убили в ЮАР

Специалиста по связям Африки и России Стивена Груздя похитили и убили в ЮАР
Руководитель программы по африканскому управлению и дипломатии Южноафриканского института международных отношений (SAIIA) Стивен Груздь, известный специалист по связям между Африкой и Россией, погиб в результате похищения в ЮАР.



Как сообщается в заявлении SAIIA, институт с глубоким прискорбием извещает о безвременной кончине. По данным местного издания News24, о пропаже исследователя стало известно в пятницу. Ученого похитили в одном из районов Йоханнесбурга.

Полиции удалось перехватить предполагаемую машину преступников в ночь на субботу в районе Джеппестаун. Пятерых подозреваемых задержали. Один из них сообщил правоохранителям об убийстве и указал местонахождение тела.

Расследование продолжается.



Никита Кротов

