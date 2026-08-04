Специалисты установили причину массовой гибели птиц на Камчатке

04 августа 2026, 01:39

ТАСС: пепловые выбросы вулканов стали причиной массовой гибели птиц на Камчатке

Фото: iStock/Jim Glab

Возможной причиной массовой гибели птиц в Камчатском крае стали пепловые выбросы вулканов, которые привели к росту концентрации железа в прибрежных водах. Об этом агентству ТАСС рассказали в правительстве Камчатского края.





Сообщения о гибели пернатых поступили в профильные службы в конце июня. После этого специалисты незамедлительно выехали на место. Сначала на различных участках побережья обнаружили не менее 14 птиц, однако позднее число погибших особей стало увеличиваться.

«Вероятной причиной гибели морских птиц мог стать природно-антропогенный фактор. Произошедшие выбросы вулканического пепла, предположительно, спровоцировали превышение допустимого уровня содержания железа в акватории», — рассказали в правительстве.