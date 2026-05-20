«Это было весело»: Спецназ ворвался во время стрима 81-летней блогерши GrammaCrackers

Спецназ ворвался в прямом эфире 81-летней блогерши Сью Жако в США
В США 81-летняя стримерша, известная под ником GrammaCrackers (настоящее имя — Сью Жако), стала жертвой сваттинга (спецназ SWAT) во время прямой трансляции на Twitch. Вечером 18 мая в её дом ворвались вооружённые спецназовцы и провели обыск, сообщает портал Dexerto. Причиной стал ложный вызов.
На следующий день Жако вышла на связь с подписчиками и подтвердила, что с ней всё в порядке. По её словам, полицейские доставили её в участок, но вскоре отпустили.
«Я не знала, что происходит, но это было весело. Я познакомилась с людьми, с которыми никогда бы не встретилась в другой ситуации», — рассказала стримерша.Внук пенсионерки уточнил, что к дому прибыли 20 полицейских машин и пять бойцов спецназа. Над жилищем барражировали дроны.