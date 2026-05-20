«Это было весело»: Спецназ ворвался во время стрима 81-летней блогерши GrammaCrackers

Спецназ ворвался в прямом эфире 81-летней блогерши Сью Жако в США

Фото: istockphoto/MattGush

В США 81-летняя стримерша, известная под ником GrammaCrackers (настоящее имя — Сью Жако), стала жертвой сваттинга (спецназ SWAT) во время прямой трансляции на Twitch. Вечером 18 мая в её дом ворвались вооружённые спецназовцы и провели обыск, сообщает портал Dexerto. Причиной стал ложный вызов.





На следующий день Жако вышла на связь с подписчиками и подтвердила, что с ней всё в порядке. По её словам, полицейские доставили её в участок, но вскоре отпустили.





«Я не знала, что происходит, но это было весело. Я познакомилась с людьми, с которыми никогда бы не встретилась в другой ситуации», — рассказала стримерша.



