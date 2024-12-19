Спецслужбы доложили Путину о задержании украинских диверсантов в Словакии

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин сообщил о полученной от спецслужб информации о задержании в Словакии украинских диверсантов с картами расположения объектов газовой энергетики. Об этом глава государства рассказал в ходе прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией.
Российский лидер отметил, что диверсанты однозначно прибыли из Украины, при себе у них были карты с расположением объектов газовой энергетики Словакии.
Путин поручил выяснить по партнёрским каналам, в чём заключалась операция и кем являются задержанные.
Глава государства подчеркнул, что украинские диверсанты планируют террористические акты не только на территории России, но и в странах Европы.
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Путин поручил выяснить по партнёрским каналам, в чём заключалась операция и кем являются задержанные.
Глава государства подчеркнул, что украинские диверсанты планируют террористические акты не только на территории России, но и в странах Европы.
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Анастасия Чинкова