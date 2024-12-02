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Боец ВС РФ Калашников помог уничтожить группу диверсантов ВСУ

Фото: iStock/vadimrysev

Фото: iStock/vadimrysev

Рядовой из отряда Барс-16 Сергей Калашников помог ликвидировать группу украинских боевиков. О его подвиге рассказало Минобороны России, передает ТАСС.
Калашников вел воздушную разведку местности с помощью дрона. Он заметил вооруженную группу боевиков ВСУ, которая двигалась в сторону позиций ВС РФ.

«Калашников оценил ситуацию, после чего передал координаты расположения противника командованию отряда. На основании этих данных по вражеским солдатам нанесли минометный удар», — говорится в сообщении Минобороны.



Он продолжил наблюдение и заметил, что некоторые диверсанты смогли скрыться от российского удара. Тогда он скорректировал огонь минометчика, после которого уже все боевики были ликвидированы.

Благодаря действиям Сергея Калашникова группа ВСУ, готовившая наступление, была полностью уничтожена.

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ТАСС: освобождение села Петровка открывает путь к логистическому узлу ВСУ
02 декабря 2024, 09:33

Фото: iStock/Anna_Anikina

Освобождение села Петровка на красноармейском направлении в Донецкой Народной Республике позволит ВС РФ развить наступление в направлении поселка Шевченко. Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах.
Уточняется, что данный населенный пункт является важным логистическим узлом ВСУ. Поселок также является стратегически важным по причине своих ландшафтных особенностей, поскольку противник ведет оттуда наблюдение.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#спецоперация
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Олигарх Коломойский* обвинил Зеленского в захвате «Укрнафты»
02 декабря 2024, 09:08

Игорь Коломойский* (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Украинский олигарх Игорь Коломойский* заявил, что Владимир Зеленский в захватил «Укрнафту», его слова приводит украинское издание «Страна.ua».
«Военные были банально использованы из-за личного желания Зеленского незаконно завладеть акциями и контролем над «Укрнефтью» и "Укртатнефтью"», — заявил Коломойский*.

Он напомнил, что Зеленский, выступая в Верховной Раде по Плану устойчивости, заявил о процедуре национализации «Укрнафты».

Таким образом, бизнесмен уверен, что Офис Президента намеренно использовал военных для рейдерского захвата контроля над «Укрнефтью» и «Укртатнефтью».

Коломойский* также подчеркнул, что киевские власти посадили его в тюрьму, чтобы он не смог оспорить экспроприацию его пакета акций «Укрнафты».

Напомним, Коломойского* отправили в СИЗО еще в сентябре 2023 года, обвинив его сразу по нескольким статьям, среди которых служебный подлог, незаконные действия с банковскими документами, легализация имущества, полученного преступным путем.

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* Внесен в российский реестр террористов и экстремистов.
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#военные
#бизнесмен
#офис
#сизо
#зеленский
#активы
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Матвиенко: сигналы от испытания «Орешника» услышали все, включая команду Трампа
02 декабря 2024, 08:56

Валентина Матвиенко (Фото: kremlin.ru)

Сигнал от испытания одной из новейших российских ракетных систем средней дальности «Орешник» и заявления президента России Владимира Путина на Западе услышали все, включая команду выигравшего выборы президента США Дональда Трампа. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в интервью сайту «Аргументы и факты».
По ее словам, данный сигнал уже расшифрован конкретными людьми, которыми будет определяться политика по Украине и в сфере безопасности, а также международная политика США после инаугурации Трампа. Матвиенко добавила, что громкие заявления со стороны республиканского политика по урегулированию украинского конфликта «действительно, утихли», однако это не означает, что команда будущего американского лидера устранилась от этого вопроса.

Напомним, в четверг, 21 ноября, российские войска в ответ на применение ВСУ дальнобойного оружия запустили новейшую баллистическую ракету средней дальности «Орешник», которая ударила по крупному оборонному предприятию в Днепропетровске.

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#всу
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#матвиенко
#вс рф
#украина
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Симоньян рассказала, почему Запад при эскалации остановится первым
Симоньян уверена, что Запад остановится первым, ибо не жаждет победы, как РФ
02 декабря 2024, 08:35

Маргарита Симоньян (Фото: kremlin.ru)

Запад остановится первым при нагнетании эскалации, так как у него нет страстного желания победить, которое есть у РФ. Об этом сообщила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».
Симоньян напомнила о благородстве России при участии в военных конфликтах на протяжении всей истории. Главред привела в пример случай, когда Пётр I во время войны подарил своему противнику продовольствие и лекарственные средства.

По ее словам, часть аудитории считает, что Москве пора бы «перестать быть такой добренькой». Симоньян заключила, что «сила России, в первую очередь, в благородстве».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#маргарита симоньян
#спецоперация
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Зеленский назвал условие для переговоров с Россией
Kyodo: Зеленский заговорил о дипломатии и потребовал помощи у партнеров
02 декабря 2024, 08:15

Владимир Зеленскийй

Владимир Зеленский рассказал о тяжелой ситуации для ВСУ на поле боя и в очередной раз заговорил о дипломатическом пути для решения конфликта на Украине. Его слова передает японское агентство Kyodo.
«Нашим войскам не хватает сил, чтобы вернуть Крым и другие территории. Это факт. Необходимо искать дипломатическое решение», — заявил Зеленский.

Издание также отметило, что лидер киевского режима намекнул на успехи ВС РФ на востоке Украины и тяжелую ситуацию для ВСУ по всей линии боевого соприкосновения.

Однако Зеленский уточнил, что Украина будет готова к переговорам с Россией, когда станет «настолько сильной», чтобы иметь возможность противостоять ей.

При этом он опять пожаловался на недостаточную помощь от союзников и потребовал ее расширить. Зеленский добавил, что для гарантий безопасности Украины важно вступить в НАТО.

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#вс рф
#зеленский
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Украинские беспилотники атаковали территории РФ минувшей ночью
Минобороны: Минувшей ночью система ПВО сбила 15 БПЛА ВСУ над регионами РФ
02 декабря 2024, 07:39

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Минувшей ночью система противовоздушной обороны сбила 15 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Уточняется, что всего было сбито 15 вражеских беспилотников. Восемь из них ликвидировано в Курской области, четыре – в Брянской области. Два украинских дрона уничтожили в Крыму и один — в Белгородской области.

В ночь на 1 декабря силы ПВО уничтожили и перехватили 29 украинских беспилотников над российскими регионами. Уточняется, что 20 вражеских дронов были ликвидированы над территорией Брянской области, семь — над территорией Калужской и по одному над территориями Смоленской и Курской областей.

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В Германии заявили о критической ситуации для ВСУ
Профессор Масала заявил о критической ситуации в ВСУ из-за плохого оснащения
02 декабря 2024, 05:38

Фото: iStock/macky_ch

Ситуация на поле боя важна для Киева из-за нехватки техники и личного состава, а также из-за плохой оснащенности Украинской армии, заявил Университета Бундесвера в Мюнхене Карло Масала в интервью газете Die Welt.
«Повсюду наблюдается нехватка техники и персонала. В Донбассе Украина теряет территории в таких масштабах, которых мы никогда раньше не видели. Мы видим там поредевшие, истощенные и плохо оснащенные войска. Можно предположить, что такое развитие будет продолжаться», –сказал Масала.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Мариана Безуглая заявила, что перестановки в командовании ВСУ, проведенные Владимиром Зеленским, только увеличивает риск потери территории Киевом.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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ВС РФ поразили технику ВСУ в Черниговской области
Лебедев: ВС РФ нанесли удары по технике ВСУ в Черниговской области
02 декабря 2024, 05:13

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Российские войска атаковали скопление техники Украинской армии в Черниговской области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в интервью РИА Новости.
«Черниговская область, по скоплению с техникой, недалеко от стыка границ России Белоруссии и Украины. Скопление не большое, но наглое», – рассказал Лебедев.

Подробности поражения техники ВСУ координатор подполья не предоставил.

Ранее Лебедев сообщал, что на подконтрольной Киеву территории Запорожской области были атакованы две казармы украинской армии.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#украина
#всу
#россия
#вс рф
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Российские войска нанесли удар по ВСУ в Винницкой области
Российские войска нанесли удар по расположению ВСУ в Винницкой области
02 декабря 2024, 02:40

Фото: iStock/zim286

Координатор пророссийского сопротивления Сергей Лебедев заявил, что российская авиация нанесла удар по району расположения украинской армии в Винницкой области Украины. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам собеседника агентства, взрыв произошел в Винницкой области Украины. Он также сообщил, что российские войска атаковали группу украинской военной техники в районе Чернигова.

Ранее сообщалось, что украинские военные атаковали Горловку в Донецкой Народной Республике с помощью беспилотников. Инцидент произошел в центральном районе города 1 декабря. Украинская армия сбросила взрывчатку с беспилотника.

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