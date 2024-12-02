Запад остановится первым при нагнетании эскалации, так как у него нет страстного желания победить, которое есть у РФ. Об этом сообщила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».