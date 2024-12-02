Боец ВС РФ Калашников помог уничтожить группу диверсантов ВСУ

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Рядовой из отряда Барс-16 Сергей Калашников помог ликвидировать группу украинских боевиков. О его подвиге рассказало Минобороны России, передает ТАСС.
Калашников вел воздушную разведку местности с помощью дрона. Он заметил вооруженную группу боевиков ВСУ, которая двигалась в сторону позиций ВС РФ.
Он продолжил наблюдение и заметил, что некоторые диверсанты смогли скрыться от российского удара. Тогда он скорректировал огонь минометчика, после которого уже все боевики были ликвидированы.
Благодаря действиям Сергея Калашникова группа ВСУ, готовившая наступление, была полностью уничтожена.
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«Калашников оценил ситуацию, после чего передал координаты расположения противника командованию отряда. На основании этих данных по вражеским солдатам нанесли минометный удар», — говорится в сообщении Минобороны.
Он продолжил наблюдение и заметил, что некоторые диверсанты смогли скрыться от российского удара. Тогда он скорректировал огонь минометчика, после которого уже все боевики были ликвидированы.
Благодаря действиям Сергея Калашникова группа ВСУ, готовившая наступление, была полностью уничтожена.
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Элина Позднякова