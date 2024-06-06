Спецслужбы Франции задержали выходца из Донбасса по подозрению в подготовке теракта

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Правоохранители Франции арестовали русскоязычного украинца ДНР, пытавшегося подорвать транспорт с военной помощью для Украины. Об этом информирует Le Journal du Dimanche.
По информации источника, мужчину задержали в столичной больнице Шарль-де-Голль. Оказалось, он является уроженцем Донбасса. Его подозревают в попытке подрыва машины с использованием самодельного взрывного устройства.
После ареста в номере обвиняемого провели обыск. На месте были обнаружены предметы и материалы, предназначенные для изготовления взрывных устройств, стрелковое оружие и поддельные документы. Одно из СВУ взорвалось. Отель пришлось эвакуировать.
По данным издания, целью задержанного было взорвать французское военное снаряжение, предназначенное для ВСУ. Сейчас украинцем занимаются сотрудники Главного управления внутренней безопасности Франции.
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После ареста в номере обвиняемого провели обыск. На месте были обнаружены предметы и материалы, предназначенные для изготовления взрывных устройств, стрелковое оружие и поддельные документы. Одно из СВУ взорвалось. Отель пришлось эвакуировать.
По данным издания, целью задержанного было взорвать французское военное снаряжение, предназначенное для ВСУ. Сейчас украинцем занимаются сотрудники Главного управления внутренней безопасности Франции.
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Алина Юрчак